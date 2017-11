Apple repousse la commercialisation de l’HomePod à 2018

Les fans d’Apple devront attendre. Alors qu’il devait arriver avant la fin de l’année, le haut-parleur HomePod ne sera finalement commercialisé qu’en 2018.

Mauvaise nouvelle pour les fans d’Apple qui s’attendaient à une arrivée avant la fin de l’année de l’enceinte connectée de la firme de Cupertino. Dans un communiqué, celle-ci annonce que l’HomePod ne sera pas disponible avant 2018, car elle a besoin de plus de temps pour que le produit soit prêt pour le grand public. Apple commencera à commercialiser l’HomePod aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie au début de l’année prochaine.

Présentée lors de la WWDC17, un événement annuel organisé par Apple pour les développeurs, l’HomePod est le premier haut-parleur connecté équipé de l’intelligence artificielle Siri.

C’est aussi le produit avec lequel Apple veut concurrencer les enceintes connectées Home et Echo, proposées par Google et Amazon. Mais de son côté, Apple a fait le choix de mettre en avant les qualités audio du produit, plutôt que de mettre en avant l’intelligence artificielle.

Malheureusement, en repoussant la commercialisation de l’HomePod, Apple rate les fêtes de fin d’année qui auraient pourtant aidé à booster les ventes. D’autre part, le haut-parleur d’Apple aura plus de concurrence lorsqu’il sera enfin sur le marché.

En décembre, Google va commercialiser le Google Home Max. Il s’agit d’une version premium du haut-parleur Google Home, avec du meilleur son. Et il semblerait que la firme de Mountain View ait justement créé ce produit pour concurrencer Apple (et les marques comme Sonos) dans la catégorie haut de gamme (sur le premier Google Home, on mettait surtout en avant l’intelligence artificielle et les fonctionnalités).

