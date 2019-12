Apple retire l’app qui permettait de transformer l’iPhone en iPod

Il y a quelques jours, une application pour iPhone baptisée « Rewound » avait énormément fait parler d’elle sur la presse spécialisée américaine. En substance, il s’agit d’une application de lecture de musique qui permettait à l’utilisateur d’avoir une interface similaire à celle de l’iPod.

Et comme d’autres applications ou services qui permettent de se donner un bon coup de nostalgie, Rewound est rapidement devenu populaire (plus de 170 000 utilisateurs).

my iPhone is now an iPod pic.twitter.com/3EXQKVmxvS

— Tom Warren (@tomwarren) December 10, 2019