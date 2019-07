Apple retire le MacBook 12″ du marché

Le MacBook 12″ a toujours été un produit particulier chez Apple. Sorti en 2015, il a été le premier Mac à passer à l’USB-C, et à introduire le très controversé clavier papillon. Il était aussi le premier à ne pas avoir le logo rétroéclairé sur la face arrière.

Il avait pris la place du MacBook Air, qui a mis de très nombreuses années à recevoir une mise à jour majeure, qui a attendu 2018. Dès lors, la gamme de laptops Apple s’était complexifiée, avec deux modèles qui possède des caractéristiques très proches : compacité, légèreté et une puissance limitée.

Un Mac qui n’a jamais trouvé sa place

Le MacBook 12″ était une vraie évolution au niveau du design, avec un look très fin, grâce notamment à l’USB-C et au clavier papillon. Il avait cependant des limitations importantes, comme son unique port et un processeur Intel m3 sur le modèle le plus abordable. La gamme de laptops Apple est désormais bien plus claire, avec le MacBook Air pour l’entrée de gamme, et le MacBook Pro pour les utilisateurs recherchant la puissance.

Ce retrait du MacBook 12″ était quelque peu prévisible et les multiples promotions sur le produit depuis quelques semaines (qui perd dans certains cas plus de 40%), font donc état d’une volonté de vider les stocks chez les marchands. Apple a toujours été salué pour la simplicité de sa gamme, et on se retrouver proche des fondements de la marque avec 5 modèles aujourd’hui :

Mac Mini

iMac

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

La prochaine grande échéance pour la marque à la pomme est le lancement de la nouvelle génération d’iPhone à la rentrée, et la sortie officielle des mises à jour de ses différentes systèmes d’exploitation : iOS 13, macOS Catalina et iPadOS. Si vous souhaitez acheter un MacBook 12″, soyez à l’affut des réductions pendant les soldes, les bons plans s’annoncent intéressants !