Apple sanctionne l’un de ses principaux fournisseurs à cause des conditions de travail

Alors que des rumeurs évoquent la possibilité d’une pénurie d’iPhone à cause d’un composant essentiel à l’iPhone 12, Apple doit gérer un autre problème lié à sa chaîne d’approvisionnement. En effet, celui-ci vient de sanctionner Pegatron, l’un de ses principaux fournisseurs, à cause des conditions de travail de certains employés.

Comme le rapporte Bloomberg, Apple a découvert que son partenaire a mal classé des travailleurs étudiants afin de permettre à ceux-ci de travailler la nuit et de faire des heures supplémentaires, ce qui est contre le code de conduite des fournisseurs de la firme de Cupertino. Résultat, Pegatron a été placé en « probation ».

Qu’est-ce que cela signifie ? En substance, Apple suspendrait les nouvelles affaires avec Pegatron jusqu’à ce que des mesures soient prises. S’il s’agit de l’un de ses principaux fournisseurs pour l’iPhone, cet incident ne devrait pas affecter l’iPhone 12 et ses variantes, d’après Bloomberg.

Cependant, il pourrait y avoir de sérieux impacts à long terme pour Pegatron. En effet, d’après un analyste cité par Bloomberg, ce fournisseur pourrait perdre des commandes en 2021 au profit d’un autre fournisseur appelé Luxshare.

Un risque de pénurie d’iPhone à cause d’un autre problème

Si les sanctions contre Pegatron ne menacent pas l’approvisionnement d’Apple, la firme ferait tout de même face à un risque de pénurie d’iPhone 12 à cause d’un autre problème. D’après une rumeur qui circule actuellement, la firme de Cupertino aurait en effet des difficultés à s’approvisionner en puces d’alimentation.

Or, il s’agit d’un composant essentiel pour les iPhone 12 qui sont les premiers smartphones 5G d’Apple (avec la 5G, les iPhone consomment plus d’énergie). Mais ce n’est pas tout.

Apple aurait aussi du mal à trouver des scanners LiDAR pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Et face à ce problème, la firme aurait déjà réaffecté des composants normalement destinés à l’iPad Pro. Cette autre pénurie serait due à une demande qui serait plus élevée que prévu pour l’iPhone 12 Pro.

Enfin, des sources non officielles indiquent également qu’Apple aurait augmenté ses commandes pour les modèles anciens, l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE, pour essayer de combler le vide qui serait causé par une pénurie d’iPhone 12.

Mais bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles et il faut rester extrêmement prudent. Pour le moment, Apple n’a pas encore publié d’indicateurs officiels qui nous donneraient une idée de la demande pour les iPhone 12.

Néanmoins, des prévisions basées sur des estimations indiquent déjà que la demande est particulièrement élevée.