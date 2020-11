Face à une possible pénurie d’iPhone 12 Pro, Apple utiliserait des composants destinés à l’iPad

Y aura-t-il une pénurie d’iPhone à l’approche des fêtes de fin d’année ? Cela semble de plus en plus probable. Cette semaine, nous avons relayé une information de Bloomberg selon laquelle Apple ferait aujourd’hui face à des difficultés à s’approvisionner pour un composant essentiel de ses nouveaux iPhone 5G : une puce qui gère l’alimentation.

Étant donné que la 5G consomme plus d’énergie, cette puce est très importante. Pourtant, selon Bloomberg, l’offre ne suffirait pas actuellement pour satisfaire la demande mondiale. De plus, face aux incertitudes liées à la COVID-19 (et aux sanctions américaines en ce qui concerne Huawei), de nombreuses entreprises auraient constitué d’importants stocks.

Une demande plus élevée pour l’iPhone 12 Pro qui a besoin d’un scanner LiDAR

Mais visiblement, la puce destinée à gérer l’alimentation n’est pas le seul problème d’Apple. En effet, la firme aurait également des problèmes d’approvisionnement concernant le scanner LiDAR de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, à cause d’une demande qui serait plus élevée que prévu.

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article de Mac Rumours, qui relaie des sources de Nikkei Asia. Et pour limiter les risques de pénurie, Apple serait actuellement en train de réaffecter des composants normalement destinés à l’iPad (pour rappel, les nouveaux iPad Pro ont aussi un LiDAR) vers l’iPhone 12 Pro.

Pour rappel, le LiDAR est un capteur 3D qui permet à l’iPhone 12 Pro et l’iPad Pro de scanner l’environnement de l’utilisateur. Ce capteur permet par exemple à Apple de proposer de nouvelles fonctionnalités en réalité augmentée. Il s’agit de l’une des grandes nouveautés de cette année dans l’écosystème d’Apple.

Mais ce n’est pas tout

D’après le même article, Apple aurait également augmenté ses commandes pour l’iPhone 11, l’iPhone SE et l’iPhone XR afin de combler le vide en cas de pénurie d’iPhone 12. Ces commandes de modèles anciens représenteraient le quart des commandes qu’Apple a faites pour les iPhone 12.

Bien entendu, il ne s’agit que d’une rumeur, et il est préférable, pour le moment, de rester prudent. Mais il est à noter que si pour le moment, aucun indicateur officiel n’est sorti au sujet des ventes de l’iPhone 12, la plupart des prévisions sont très optimistes.

Par exemple, l’analyste Ming Chi Kuo aurait déjà évoqué des précommandes nettement meilleures par rapport à celles de l’iPhone 11 en 2019. D’autre part aurait aussi prédit la demande plus forte que prévu pour l’iPhone 12 Pro.

On notera aussi qu’Apple aurait déjà mentionné de possibles contraintes sur sa chaîne d’approvisionnement. D’après les explications de Bloomberg, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, Tim Cook aurait expliqué que ces contraintes sont prévisibles vu que la production a augmenté. Néanmoins, il serait difficile de prédire combien de temps la situation va durer. Le patron d’Apple n’a cependant pas évoqué de composants en particulier.