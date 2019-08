Apple sévira si les utilisateurs de Safari sont pistés par des sites web

Au cours de la semaine, Apple a partagé un nouveau document portant sur le tracking des utilisateurs de Safari. En ce sens, elle a réaffirmé sa position sur le sujet en évoquant la façon dont elle pourrit traiter les sites web qui s’adonnent à cette pratique.

En effet, plusieurs sites web affichant des publicités sont en mesure de suivre vos activités en ligne et d’établir un profil basé sur votre navigation, une pratique contre laquelle plusieurs sites web s’opposent de plus en plus. En conséquence, Safari s’oppose à ce tracking depuis environ deux ans, là où Brave agit dans ce sens depuis son lancement il y a trois ans, contre quelques mois pour Firefox, Chrome ou Edge. Néanmoins, certains sites web ont développé des techniques qui leur permettent de passer outre, sans que l’utilisateur n’en soit informé.

Apple part en guerre contre les sites web qui suivent les utilisateurs

Apple s’est donc voulu particulièrement clair, si bien que la firme a explicitement indiqué que ces sites web seraient désormais traités de la même façon que les malwares. De la même façon, les tentatives de tracking de ces derniers seront considéréEs « avec le même sérieux que lors de l’exploitation d’une faille de sécurité ».

Pour ce faire, la marque à la pomme prévoit de dévoiler de nouvelles fonctionnalités destinées à ces derniers. Elle décidera de les mettre en place dès qu’un site web tente de passer au-delà, sans forcément prévenir celui-ci avant de le faire. Apple déclare à ce sujet : « Si un tiers tente de contourner nos méthodes de prévention de suivi, nous pouvons ajouter des restrictions supplémentaires sans préavis ».

Apple a également déclaré que ce nouveau positionnement s’inspirait des règles de Mozilla, mais que son envergure et sa puissance lui permettraient de faire voir ces nouvelles mesures plus largement.