Apple a-t-elle supprimé Tumblr de l’App Store ?

Si, comme moi, vous êtes équipé d’un smartphone tournant sous Android, alors cet article n’est pas pour vous. Mais si vous adorez scroller le fil d’actualité de Tumblr pour découvrir les derniers mèmes ou fan-arts de votre communauté sur votre iPhone, il va y avoir un problème…

En effet, l’application, créée en 2007 par David Karp et rachetée pour plus d’un milliard de dollars par Yahoo il y a 5 ans, a tout simplement disparu des écrans de l’App Store, la marketplace officielle d’Apple pour tous les appareils tournant sous iOS. Et malgré de nombreuses suppositions, on ne sait toujours pas pourquoi.

Du contenu « inapproprié » ?

Sur le centre d’aide du site web de Tumblr, hébergé sur la plateforme Zendesk reconnue pour sa performance, on peut trouver un rapport d’incident datant du 16 novembre dernier -il y a donc déjà 3 jours de cela- qui indique que l’entreprise a bel et bien pris connaissance du problème que rencontre son application sur le système d’exploitation de Cupertino.

La dernière mise à jour du statut en question, qui, elle, date de ce dimanche, précise que les équipes de Tumblr travaillent toujours à résoudre ce souci qui est leur priorité principale en ce moment. Il est aussi précisé que de prochaines mises à jour devraient arriver dans les jours ou les heures à venir.

Apple et la censure

Avec le temps, les affinités entre les développeurs d’applications mobiles et les instances de régulation du contenu diffusé sur l’App Store d’Apple se sont bien dégradées. Telegram en a d’ailleurs subi les conséquences en février dernier, lorsque des contenus pédopornographiques avaient été échangés entre des utilisateurs du service.

Quand on sait que la Chine est régulièrement pointée du doigt pour le contrôle massif du contenu auquel ses habitants ont accès, que l’on peut aisément considérer comme de la censure pure et simple, que penser du comportement de la première entreprise mondiale en la matière ?

Source