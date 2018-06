Apple sur le point d’étendre sérieusement sa gamme d’AirPods ?

Vous vous êtes lassé de vos vieux AirPods ? On a une bonne nouvelle pour vous. En effet, selon plusieurs sites américains, la relève est en route. Ainsi, le site américain Bloomberg explique des modèles haut de gamme devraient être déployés en 2019.

Des AirPods haut de gamme l’an prochain

Qu’entend-on par haut de gamme ? Apple semble avoir un programme particulièrement ambitieux à ce niveau. On est en effet en train de parler de vraies améliorations. Au programme, une réduction du bruit active et une vraie résistance à l’eau. Bon n’espérez tout de même pas nager avec, Apple ne compte pas aller jusque-là.

L’ambition est plutôt que vous n’ayez plus à craindre, ni la pluie, ni la sueur. Enfin, dernier détail et il est de taille, la portée de fonctionnement avec l’iPhone ou iPad serait augmentée. Parmi les plans, encore non confirmés, on trouve aussi l’intégration de capteurs biométriques. Plus précisément un cardiofréquencemètre (sur le modèle de l’Apple Watch). Et comme vous vous en doutez, chez Apple, « premium » signifie aussi un prix revu à la hausse. On parle ici de 179€.

Un modèle intermédiaire d’ici la fin de l’année ?

Dans le même temps, Apple ne s’arrêterait pas là au niveau des projets. Les fans seront ravis d’apprendre que le boîtier de recharge AirPower serait dans les tuyaux et que la date de septembre est évoquée avec insistance du côté de Cupertino. En revanche, le casque haut de gamme est lui repoussé. Alors qu’il devait arriver d’ici la fin de l’année, il ne devrait finalement sortir sur le marché que l’an prochain. Le même constat est valable pour le nouvel HomePod. De ce côté-là, on manque encore sérieusement de détails.

Si vous n’avez pas envie d’attendre l’an prochain pour vos nouveaux AirPods, un autre modèle est prévu pour le mois de septembre prochain. On y trouvera notamment l’intégration de la fonction « Dis Siri ».