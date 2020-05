Apple TV+ pourrait finalement étoffer son catalogue avec du contenu qui ne lui appartient pas

En 2019, Apple a finalement lancé son concurrent de Netflix, Apple TV+. Néanmoins, le service de streaming de la firme de Cupertino s’est distingué par une stratégie différente. En effet, Apple TV+ ne contient que des films et des séries originales de la firme de Cupertino. Résultat : bien qu’on puisse dire qu’Apple TV+ ne propose que du contenu de bonne qualité, il s’agit d’un très petit catalogue par rapport à ceux de Netflix ou de Disney+.

Mais visiblement, Apple pourrait changer de stratégie en incluant des films et des séries qui ne lui appartiennent sur le catalogue d’Apple TV+. C’est en tout cas ce qu’indique un article publié cette semaine par Bloomberg.

Un changement de stratégie ?

D’après les sources relayées par le média américain, les responsables de la programmation d’Apple TV+ auraient eu des discussions avec des studios d’Hollywood pour qu’Apple puisse obtenir des licences pour des contenus anciens. Apple aurait également acheté des séries et des films. Ces sources auraient aussi indiqué qu’Apple reste focalisé sur ses contenus originaux, et ne serait pas intéressé les grandes franchises ou par les blockbusters. Mais quoi qu’il en soit, Apple TV+ pourrait donc, prochainement, proposer un mélange de contenus originaux, et de contenus pour lesquels Apple a acheté les licences.

Pour rappel, Apple TV+ coûte moins cher qu’un abonnement Netflix. Et pour lancer ce service, Apple propose celui-ci gratuitement à ceux qui ont récemment acheté ses produits.

Néanmoins, actuellement, Apple TV+ ne compterait pas plus de 10 millions d’utilisateurs. Et seulement la moitié de ces utilisateurs seraient actifs. On est très loin du nombre d’utilisateurs de Netflix, mais aussi très loin du nombre d’utilisateurs de Disney+.

Mais bien entendu, étant donné que ces informations ne proviennent pas d’une source officielle, celles-ci sont à considérer avec prudence. Ce qui est clair, c’est que les services sont aujourd’hui d’une importance capitale pour Apple. Et il est certain qu’aujourd’hui, la firme de Cupertino est en train d’étudier les moyens d’attirer plus d’abonnés vers Apple TV+.

Au premier trimestre, alors que les ventes d’iPhone ont baissé à cause de la pandémie, les revenus générés par les services de la firme ont augmenté. Et une rumeur récente indique qu’Apple serait prêt à baisser le prix de son iPhone SE (2020) pour que celui-ci se vende mieux, ce qui permettra à l’entreprise d’avoir de nouveaux utilisateurs pour son écosystème et donc de nouveaux utilisateurs potentiels pour les services.