Apple : un produit plus simple pour remplacer l’AirPower ?

En 2017, Apple a dévoilé l’AirPower, un tapis de recharge sans fil qui devait permettre aux utilisateurs d’iPhone de charger leurs appareils. Mais malheureusement, le produit n’est jamais sorti. Et en 2019, la firme de Cupertino a finalement annoncé que l’AirPower ne sortira jamais. En effet, après les tests, Apple a découvert que ce produit ne respecte pas ses normes.

« Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu que l’AirPower n’atteignait pas nos standards élevés, et nous annulons le projet […] Nous continuons à penser que l’avenir sera sans fil, et nous nous engageons à pousser l’expérience sans fil toujours plus loin », avait indiqué la firme de Cupertino.

Mais le fait que celle-ci ait annulé le lancement de l’AirPower ne signifie pas qu’il n’y aura plus de tapis de recharge sans fil Apple. En effet, de nombreuses rumeurs circulent déjà concernant un tapis de recharge sans fil qu’Apple pourrait lancer pour remplacer ce produit.

Au mois de juin, par exemple, le célèbre Youtubeur Jon Prosser, dont les « fuites » sont régulièrement relayées par les médias, a publié des images montrant un prototype qu’Apple aurait développé. L’image montre également que ce prototype prendra en charge les AirPods ainsi que l’Apple Watch.

Well, you guys wanted a better picture of “C68”… 😏

Remember how I said that the main problem was that current prototypes didn’t support Apple Watch?

Yeah.

Well.

They got the Watch working… 👀 pic.twitter.com/LvBeNAAtt3

— Jon Prosser (@jon_prosser) June 18, 2020