Apple : la (nouvelle) mise à jour Watch OS 5.1.1 est disponible

Apple lance le correctif pour WatchOS 5.1

A la fin du mois d’octobre, Apple lançait iOS 12.1 pour les iPhone et iPad, mais proposait également la toute nouvelle version du logiciel WatchOS, qui anime la smartwatch du groupe américain. Un WatchOS 5.1 toutefois rapidement pointé du doigt par divers utilisateurs, et dont le déploiement a été stoppé. En cause : des Apple Watch qui avaient la facheuse tendance à se « briquer » une fois la migration effectuée sous WatchOS 5.1.

Apple avait alors rapidement pris la parole pour annoncer : « En raison du petit nombre de clients Apple Watch rencontrant un problème lors de l’installation de WatchOS 5.1, nous avons, par précaution, retiré la mise à jour logicielle. Tous les clients concernés doivent contacter AppleCare, mais aucune action n’est requise si la mise à jour s’est installée correctement. Nous travaillons sur un correctif pour une prochaine mise à jour logicielle. » Aujourd’hui, Apple corrige la donne, en lançant la mise à jour WatchOS 5.1.1.

D’après les premiers retours, cette nouvelle version ne semble pas causer le moindre problème aux détenteurs d’Apple Watch. Toutefois, précisons que ceux qui ont vu leur Apple Watch se bloquer après le passage à WatchOS 5.1 doivent contacter le support Apple, puisque la nouvelle mise à jour à elle seule ne permet pas de corriger le souci.

Rappelons que la mise à jour WatchOS 5.1 a notamment permis à l’Apple Watch d’accueillir quelques nouveautés à commencer par 70 nouveaux emoji (dont l’étonnant Woozy Face), de nouveaux cadrans, mais également une optimisation de la détection de chutes sur les Apple Watch Series 4.