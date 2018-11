Apple iOS 12.1 : un emoji « Woozy Face » complètement ivre (et/ou drogué) ?

Un emoji « Woozy Face » qui fait débat

Depuis quelques heures maintenant, le nouvel iOS 12.1 est disponible au téléchargement. Cette nouvelle version du système d’exploitation mobile made in Apple permet notamment d’introduire les conversations FaceTime à plusieurs, sans oublier un contrôle de la profondeur en ce qui concerne la section photo, ou encore la gestion Dual SIM pour les nouveaux iPhone Xr et Xs. Mais le nouvel iOS 12.1 s’accompagne également d’une flopée de nouveaux emoji, avec plus de 70 petites nouveautés pour agrémenter les discussions.

La mise à jour signée Apple embarque ainsi encore plus de personnages, afin de mieux représenter les utilisateurs du monde entier. iOS 12.1 propose aussi de nouveaux emoji gâteau de lune, enveloppe cadeau rouge et porte-bonheur œil bleu. Les amateurs de sport célébreront l’arrivée des emoji softball et lacrosse, tandis que les aventuriers apprécieront les nouveautés que sont les bagages, la boussole et la chaussure de randonnée. A cela s’ajoutent lama, moustique, kangourou, homard, ainsi que des emoji d’aliments, notamment un bagel, du sel, un cupcake, de la salade verte ou encore une mangue.

Toutefois, il y a un emoji qui se démarque rapidement du lot, à savoir un certain « Woozy Face« . Ce dernier représente un personnage ayant visiblement un peu trop abusé de la boisson (ou d’autres substances moins légales), et on imagine que ce dernier sera particulièrement populaire dans les textos d’après soirées, ceux que l’on envoie en général vers 2 ou 3 heures du matin. A noter que le nom Unicode officiel est « Face with Uneven Eyes and Wavy Mouth« , soit « visage avec des yeux inégaux et une bouche ondulée ».

Evidemment, du côté de chez Apple, l’idée n’était pas de faire ce Woozy Face un emoji représentant un état d’ébriété ou de dépendance à une quelconque drogue. Difficile toutefois de voir en lui autre chose que l’ivrogne typique du bar du coin…