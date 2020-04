Apple va fournir plus d’un million de visières par semaine pour les soignants

Depuis le début de la crise du COVID-19, de nombreuses entreprises viennent en aide aux gouvernements et aux soignants afin de faire face à la pandémie dans les meilleures conditions possible. Apple, de son côté, a déjà annoncé de nombreux dons destinés aux soignants. Et dans une vidéo publiée ce lundi sur Twitter, Tim Cook a partagé une mise à jour concernant cet effort contre le COVID-19.

Si la firme de Cupertino avait déjà annoncé des dons de masques, aujourd’hui, Tim Cook évoque également des dons de visières pour les soignants. Apple a mobilisé ses employés ainsi que sa chaîne d’approvisionnement pour produire et livrer ces visières de protection. D’ici la fin de la semaine, la firme de Cupertino en produira un million, puis elle sera en mesure d’en produire plus d’un million par semaine.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020