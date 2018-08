Apple vaut 1 000 milliards de dollars : voici la réaction de Tim Cook

Tim Cook réagit au franchissement des 1 000 milliards de dollars par Apple.

Apple vaut un billion de dollars, 1 000 milliards ou (si vous voulez) 1 000 000 000 000 $ !

Jeudi, la firme de Cupertino a atteint cette capitalisation boursière après avoir annoncé d’excellents résultats au troisième trimestre 2018.

Comme l’explique notre confrère The Verge, la société a fait un meilleure chiffre d’affaire que prévu, soit 53,27 milliards de dollars, à un moment où les ventes d’iPhone peuvent ralentir en attendant l’arrivée des nouveaux modèles.

La réaction de Tim Cook

Le franchissement de ce cap est bien entendu important pour le patron d’Apple, Tim Cook. Mais ce n’est pas le plus important.

Voici ce qu’a écrit Tim Cook dans une note adressée aux employés d’Apple, et relayée par BuzzFeed :

« Chère équipe, aujourd’hui Apple a franchi une étape importante. À notre cours de clôture de 207,39 $, le marché boursier évalue maintenant Apple à plus de 1 billion de dollars. Bien que nous soyons très fiers de cette réussite, ce n’est pas la mesure la plus importante de notre succès. Les résultats financiers sont simplement le résultat de l’innovation d’Apple, mettant en avant nos produits et nos clients, et restant toujours fidèles à nos valeurs ».

Le chef d’entreprise remercie ensuite les employés, les clients et tous les partenaires d’Apple, sans oublier de rappeler la vision qu’avait Steve Jobs :

« Steve a fondé Apple sur la conviction que le pouvoir de la créativité humaine peut résoudre les plus grands défis – et que les personnes assez folles pour penser qu’elles peuvent changer le monde sont celles qui le font. Dans le monde d’aujourd’hui, notre mission est plus importante que jamais. Nos produits créent non seulement des moments de surprise et de joie, mais ils permettent également aux gens du monde entier d’enrichir leur vie et celle des autres. »

On notera cependant qu’Apple n’est pas la première entreprise à franchir les 1 000 milliards de dollars. En 2007, PetroChina avait aussi franchi ce cap lors de son introduction en bourse, avant de redescendre.