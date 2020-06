Apple veut vous aider à faire des selfies de groupe… à distance

Le selfie de groupe chacun chez soi, voici la dernière trouvaille d’Apple. En ces temps de distanciation imposée par la crainte de la contamination au coronavirus, nous avons vu que la visioconférence était la grande gagnante parmi les nouveaux usages en entreprise et chez les particuliers. Une façon d’être ensemble sans n’étant pas dans la même pièce.

Mais avec le leitmotiv « Restez chez vous », d’autres habitudes pourraient aussi être bousculées, ou voir tout simplement le jour. Et parmi elles, pourquoi pas les selfies ? Alors que le selfie de groupe est par essence un usage éminemment social, voire tribal, les préoccupations sanitaires ont également changé la donne de ce point de vue. En effet, comment est-il possible encore aujourd’hui de s’agglutiner à plusieurs pour immortaliser et partager un moment sans risquer la contagion, mais aussi de se faire vertement tancer sur les réseaux sociaux ?

Loin des yeux, près de l’objectif

Apple a peut-être la solution, et vient d’obtenir un brevet pour celle-ci. Avec ce qui pourrait être une application dédiée, ou plus simplement une fonctionnalité supplémentaire implantée dans l’utilitaire de gestion de photo installé nativement sur iOS, il serait possible de réaliser des selfies de groupe avec plusieurs personnes à distance.

Le brevet indique que cet applicatif permettrait aux utilisateurs d’inviter d’autres personnes à faire un selfie de groupe. Les destinataires de l’invitation pourraient alors accepter ou refuser l’invitation. Les images utilisées pour créer le selfie virtuel de groupe pourraient être des photos, des images vidéo stockées ou des images en direct. Le logiciel combinerait alors les différentes photos en une seule. Ensuite, les personnes figurant sur l’image pourraient modifier le selfie de différentes manières, par exemple en changeant leur position dans l’image.

Une application conçue suite à la pandémie ? En fait, non. Apple a en effet déposé une demande de brevet en 2018 pour cette fonctionnalité, mais ne l’a obtenu que récemment. Rappelons que dans le même ordre d’idée, Adobe avait présenté il y a quelques mois à l’occasion de sa conférence annuelle Adobe Max une application à base d’intelligence artificielle permettant de faire des photos de groupes en y incluant une personne absente lors de la photo, comme par exemple celle qui prend la photo.