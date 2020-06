Le boom de la visioconférence devrait se poursuivre dans les prochains mois

S’il est un symbole de l’accélération, voire de l’adoption d’un nouvel usage créé par une crise mondiale aussi brutale qu’inattendue, c’est bien celui de la vidéoconférence.

Alors que le secteur était en croissance régulière, mais avec une courbe assez peu prononcée avant le coronavirus, celui-ci a subi un formidable coup de fouet à partir de mars dernier, avec des taux de progression à faire pâlir n’importe-quel créateur de startup. C’est le cas notamment de Zoom, qui jusqu’en mars dernier n’était connu essentiellement que des milieux professionnels en entreprise, et qui a conquis massivement et en un temps éclair le grand public, devenant le symbole du rapprochement entre amis et au sein des membres éparpillés d’une même famille. A ce sujet, une nouvelle enquête menée par OneLogin, un service spécialisé dans l’unification des accès sécurisés, auprès de 5 000 travailleurs à distance a révélé que 33% des collaborateurs ont utilisé un compte Zoom d’entreprise pour socialiser en ligne avec leurs amis ou leur famille depuis qu’ils travaillent à domicile.

Nous avions vu récemment que la valorisation boursière de Zoom était désormais équivalente à celle des sept premières compagnies aériennes mondiales. Selon Visual Capitalist, un site spécialisé dans la data visualization des informations financières, Zoom, avec une capitalisation boursière de 48,78 milliards de dollars, vaudrait autant que le total des sept premières compagnies aériennes mondiales, qui s’établit à 46,21 milliards. Pour donner une idée du spectre, sachez que la valorisation la plus élevée du secteur appartient à Southwest Airlines avec 14,04 milliards, alors qu’Air France KLM ferme la marche de ce Top 7 avec 2,14 milliards. Zoom vaut donc 23 fois Air France. D’autre part, les revenus de Zoom ont également (et logiquement) connu une envolée spectaculaire grâce au télétravail.

Une croissance durable calquée sur la pérennisation du télétravail

Feu de paille ? Probablement pas. La progression généralisée touche tous les acteurs de ce secteur de plus en plus convoité et, même si léger repli est à prévoir avec la fin espérée de la pandémie, certains usages sont là pour durer, et nombre de ceux qui ont découvert le télétravail – entreprises et indépendants – souhaiteront pérenniser cette nouvelle organisation, même partiellement, quand ce sera possible.

Une tendance confirmée cette fois par le cabinet Gartner, dont les dernières prévisions annoncent que les dépenses mondiales des utilisateurs de solutions de conférence web augmenteront de 24,3 % en 2020. Selon Gartner, la base d’utilisateurs de la vidéoconférence continuera à s’élargir tout au long de cette année, bien que le cabinet de recherche et de conseil estime que la croissance s’atténuera en 2021.

Les dépenses en vidéoconférence devraient atteindre 4,1 milliards de dollars en 2020, contre 3,3 milliards l’année dernière. La visioconférence est la deuxième catégorie en plus forte croissance sur le marché des communications unifiées, derrière les dépenses pour les systèmes téléphoniques basés sur le cloud. Autre prévision significative, d’ici 2024, Gartner indique que les réunions en présentiel ne représenteront que 25 % des réunions d’entreprise, soit une baisse par rapport aux 60 % d’avant la pandémie.

Une croissance qui ne va pas sans poser quelques problèmes de confidentialité et de sécurité. Avec l’utilisation massive de la visioconférence, les frontières entre vie professionnelle et vie privée sont parfois brouillées, et les hackers s’en donnent à cœur joie pour attaquer en masse les plateformes de vidéoconférence. Zoom en fait les frais à plusieurs reprises, mais il n’est pas le seul puisque Microsoft Teams et même Google Meet ont eu droit aussi à leurs lots d’attaques.