Apple vous proposera d’acheter votre iPhone en prêt à taux zéro

Apple Card est « le lancement le plus réussi d’une carte de crédit aux États-Unis », selon Tim Cook. Dans une allocution à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels de la marque, le PDG d’Apple s’est montré très satisfait de son nouveau service bancaire.

Sa conférence a été l’occasion d’en annoncer une nouveauté, qui sortira très certainement cette fin d’année. En vue des prix conséquents de ses smartphones, la marque à la pomme a eu l’idée de proposer un nouveau service, permettant de contracter un crédit bancaire afin de faciliter le paiement de l’achat d’un nouvel iPhone. Une nouvelle offre de financement qui s’adressera à tous.

Payez votre iPhone par crédit, depuis l’Apple Card

Ce n’est pas la première fois qu’Apple propose un tel service de financement. En étant client du service d’assistance Apple Care, il est possible de souscrire à une offre de mise à niveau, permettant de renouveler la version de votre produit Apple sous l’assurance Apple Care.

Avec le nouveau service d’Apple Card, le financement sera différent. Pour contracter un crédit, il suffira de se rendre sur l’application Wallet, qui permet de numériser sa carte de crédit et de l’utiliser via la puce NFC de votre iPhone. Les offres de crédits seront accessibles à tous, et auront l’avantage d’être à taux zéro. Néanmoins, rappelons qu’il ne s’agira d’un crédit valable uniquement pour l’achat d’un iPhone.

Les iPhone pour commencer

Le nouveau service présent sur Apple Card sera disponible « plus tard cette année », selon Tim Cook. Pour le moment, seul l’achat d’un iPhone sera accessible. Mais plus tard, Apple ne s’interdit pas d’élargir ses offres de financement à d’autres produits. On pense notamment aux Mac, mais potentiellement aussi aux iPad et aux Apple Watch.

En tout cas, l’annonce devrait permettre de rassurer les investisseurs d’Apple, sur le plan de son nouveau service bancaire. Pour montrer sa sérénité, Tim Cook a rendu compte de l’avis des utilisateurs de l’Apple Card. Selon lui, ils sont « ravis » de la « simplicité, de la confidentialité et de la transparence » d’Apple Card, et sont capables de prendre des « décisions financières plus saines ». De là à acheter des iPhone à crédit ?