AppleTV+ : quelles séries devriez-vous regarder sur la plateforme ?

Derrière Disney + et surtout Netflix, on parle il est vrai beaucoup moins d’AppleTV+. Pourtant, la plateforme de la firme de Cupertino grandit peu à peu dans l’ombre. Un comportement qui transparaît même dans l’attitude de l’entreprise durant l’épidémie. Quand certains faisaient des offres ou réduisaient leur débit, AppleTV+ n’a pas moufté. Mais les choses ont changé en fin de semaine dernière. On peut désormais regarder des séries gratuitement. Découvrez les trois programmes que vous devriez regarder rapidement.

For All Mankind

C’est la série par laquelle vous devez commencer si ce n’est pas encore fait. For All Mankind fait partie selon nous des meilleures séries de 2019. Cette uchronie s’attaque avec délice à l’histoire de la conquête spatiale. Et si les Soviétiques avaient été les premiers à avoir mis le pied sur la Lune. L’histoire vous prend aux tripes et se révèle sublime visuellement. En période de confinement, vous ne rêverez plus vraiment d’être un astronaute.

Servant

AppleTV+ prend une vraie prise de risque qualitative en signant des réalisateurs connus et donc onéreux sur des projets parfois un peu atypiques. Dans ce registre, il faut vraiment saluer la série Servant de M. Night Shyamalan. Si elle ne plaira clairement pas à tout le monde, les amateurs de son style cinématographique en auront pour leur argent (à fortiori quand c’est gratuit).

Amazing Stories

Netflix nous a redonné le goût des anthologies avec Love, Death & Robots ou encore Black Mirror. De quoi ouvrir la porte à Steven Spielberg qui s’offre un retour aux sources avec Amazing Stories. Les histoires sont variées et touchantes, sans faire preuve d’une imagination folle. Amazing Stories se révèle surtout un programme idéal pour toute la famille.

A noter que The Morning Show avec Jennifer Aniston et See avec Jason Momoa ne sont en revanche pas disponibles gratuitement. Pour tout vous dire, c’est une bonne nouvelle !