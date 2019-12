Le top 5 des meilleures séries de 2019

Après avoir fait le tour des meilleurs films de l’année 2019, on s’attaque aux séries. Une tâche sans aucun doute encore plus ambitieuse au vu de la profusion de programmes qui sont arrivés sur le petit écran. Tour d’horizon non-exhaustive, avec une sélection à visée éclectique. Attention, on ne retient que les nouvelles séries, pas les saison 2, 5 ou 12. On fait aussi le choix de ne pas classer ces cinq séries, chacune ayant ses forces et ses faiblesses.

Chernobyl (HBO-OCS)

Cela fait partie des très bonnes surprises de l’année 2019. Sacrée aux Emmys, la série en cinq épisodes sur l’accident nucléaire de 1986 offre un savant mélange d’éléments historiques et de scènes dramatiques inventées de toutes pièces. De quoi (re)découvrir un moment fort du XXe siècle.

When They See US (Netflix)

Rarement une série aura autant eu la capacité à nous prendre aux tripes, à nous retourner et à nous interroger sur ce que nous sommes réellement comme société. Terriblement actuelle, tout en nous entraînant dans l’histoire, la série bénéficie d’un très bon casting. Incontournable.

The Boys (Amazon Prime Video)

A la façon du Joker au cinéma, The Boys arrive dans un contexte très particulier. Il y a des films et des séries de super-héros partout. Comme jamais auparavant. Mais The Boys, porté par le duo Karl Urban / Jack Quaid réussit à bouleverser le genre avec brio. On en redemande pour la saison 2 l’an prochain.

Years and Years (Canal+)

Entre tragédie familiale et chronique d’une apocalypse politique, Years and Years, fait déjà partie des séries que vous devez absolument voir en 2019. La bonne nouvelle, c’est qu’elle ne dure que six épisodes et que vous pourrez la voir rapidement. La mauvaise, c’est que vous voudriez bien que ça continue.

For All Mankind (AppleTV+)

On aurait tendance à dire que c’est la seule série d’AppleTV+ qui tire pour l’instant son épingle du jeu. Mais elle compense aussi très largement les errements des autres ! Une uchronie spatiale à la sauce des sixties qui nous invite à la réflexion sur l’histoire de la conquête de la Lune. Et si… vous vous lanciez dessus ?

Si on avait accepté les séries qui ont déjà un peu de bouteille, on aurait aussi mis dans cette liste : Fleabag, Succession, the Crown…