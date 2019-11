Pourquoi Disney+ et AppleTV+ adoptent le rythme de la télévision et pas celui de Netflix

C’est quelque chose que vous avez peut-être remarqué avec les lancements de Disney+ et d’AppleTV+. Dans le cas du Mandalorian par exemple, on découvre les épisodes un par un sur la plateforme. A chaque semaine, son nouveau chapitre de la série, comme pour les programmes proposés par le service de streaming d’Apple. Pourquoi est-ce particulier ? Tout simplement parce qu’il s’agit d’une sorte de retour aux sources. Alors que Netflix, le leader du marché fait le choix de proposer l’intégralité d’une série le même jour (à de rares exceptions), les nouveaux venus sur le marché proposent désormais de revenir sur le modèle de la télévision, où il faut attendre la diffusion de l’épisode. Bien sûr, l’offre est moins stricte. Il ne faut pas se connecter à une heure précise pour voir la série en direct. Mais cela représente tout de même une bascule marquante.

Disney+ et AppleTV+ veulent nous « changer »

En fait, ce que proposent les deux plateformes, c’est tout simplement d’en finir avec le binge-watching. Vous n’avez plus la possibilité de vous enchaîner une série sur toute une journée, moins de 24 heures après sa sortie, comme de nombreuses personnes ont pu le faire avec Stranger Things ou la Casa de Papel par exemple. Le spectateur perd en quelque sorte le contrôle du programme. Il doit de nouveau patienter une semaine. Un délai qui peut être occupé par les plateformes pour assurer du teasing, faire monter les attentes.

D’un point de vue narratif, l’histoire ne se racontera pas non plus de la même manière sur les différentes plateformes. Le cliffangher n’a pas le même sens si on attend 2 minutes ou une semaine pour voir l’épisode suivant. Game of Thrones a s’affirmer comme une série au long terme, pour laquelle il fallait patienter une semaine pour voir la suite. Mais le biais de cette référence est qualitatif. Tous les programmes ne valent pas la série adaptée de l’oeuvre de George R.R. Martin.

L’autre plateforme adoptant le même rythme que Disney+ et AppleTV+ est Hulu. Or, elle ne compte que 20 millions d’abonnés à l’heure actuelle. Loin d’être une vraie référence, malgré des programmes de qualité. Pour Disney+ et AppleTV+, au-delà des fans captifs, des univers (MCU, Star Wars…), il faudra proposer une offre très qualitative pour réussir à imposer ce nouveau modèle. Pour l’heure, les abonnés feront le choix de rester ou non en fonction de la qualité des premiers épisodes.