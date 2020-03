L’application de streaming Quibi lève 750 millions de dollars pour concurrencer Netflix

Le service Quibi a annoncé qu’il avait levé 750 millions de dollars supplémentaires, un montant qui porte le total de ses financements à plus de 1,75 milliard de dollars.

Lors d’un tour de table mené en 2018, il avait déjà attiré l’attention après avoir été soutenu par d’importants studios de production américains. Parmi les investisseurs, on retrouvait des groupes réputés comme Disney, Alibaba, NBCUniversal, Goldman Sachs ou encore Viacom. Cette fois-ci, le nom des entités ayant participé n’a pas été rendu public.

Le potentiel et l’intérêt suscité par Quibi tiennent également dans le fait que l’application est un projet de Meg Whitman (ex CEO eBay et Hewlett Packard Enterprise) et Jeffrey Katzenberg (ex studio DreamWorks).

Quelles particularités pour Quibi ?

L’application a refait parler d’elle à l’occasion du CES en janvier, indiquant dans la foulée que le lancement était prévu pour le 6 avril prochain. Lors du salon, Quibi a indiqué qu’il prévoyait de doter son catalogue de 50 shows dès son lancement pour 175 au total en 2020, ce qui représente pas moins de 8 500 épisodes. Par jour, cela représente trois nouvelles heures de contenu.

On le rappelle, Quibi est un service de streaming qui a la particularité de n’exister que sur smartphone —en format paysage ou portrait. La plateforme ambitionne d’atteindre 11 à 70 millions d’abonnés durant les cinq premières années. L’accès à celle-ci coûtera 4,99 euros par mois avec la publicité pour 7,99 euros sans.

La grande différence avec Netflix réside dans le support, mais aussi dans le fait que les vidéos ne dureront pas plus de 10 minutes chacune, un challenge de haut vol pour espérer séduire un public jeune, nomade et adepte des vidéos sur smartphone. Meg Whitman assure que Quibi sera capable d’adapter la stratégie de contenu rapidement en fonction des attentes des utilisateurs.

Il sera intéressant de suivre la sortie et l’évolution de Quibi sur un marché déjà surchargé par un acteur de poids représenté par Netflix et suivi par Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore Disney+. Cette année, d’autres incontournables du contenu vidéo dévoileront aussi leur plateforme, à l’exemple de la chaîne américaine HBO. Le nouveau service de streaming sera aussi en concurrence avec YouTube, plateforme de choix pour les jeunes, qui a l’avantage de proposer un nombre illimité de contenus gratuits.