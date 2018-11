L’application YouTube VR arrive enfin sur l’Oculus Go

Depuis ses débuts dans la réalité virtuelle, YouTube a toujours voulu multiplier les supports sur lesquels s’affiche son application afin de pouvoir toucher le plus large public possible, et d’avancer avec son temps. Alors que celle-ci est déjà optimisée pour faire tourner des vidéos en VR sur la plupart des smartphones et des HMD qui sortent aujourd’hui, ce n’était pas encore le cas pour l’Oculus Go. Commercialisée par Facebook, cette version light de l’Oculus Rift est totalement autonome (pas besoin donc d’y connecter un ordinateur) et est déjà disponible, au tarif de 219€, un prix bien plus abordable que celui de son grand frère.

Les téléchargements de YouTube VR sur l’Oculus Go ont débuté

Si l’on en croit les commentaires positifs rédigés par des utilisateurs du Go sous la fiche de l’application YouTube dans la marketplace d’Oculus, les premiers feedbacks de cette nouvelle version sont plutôt encourageants. Pas étonnant, quand on sait le temps qu’il aura fallu aux développeurs pour la perfectionner et la rendre disponible. À savoir que l’application YouTube VR est également disponible pour le casque de réalité virtuelle Gear VR (coproduit par Samsung) et qu’elle est compatible avec la manette Oculus Go pour proposer une expérience immersive encore plus intéressante.

Quelles fonctionnalités ?

Si vous êtes déjà en train de télécharger YouTube VR sur votre Oculus Go, alors vous n’aurez peut-être pas besoin que je vous convainque d’en profiter. Pour les plus sceptiques en revanche, sachez qu’il est possible, grâce à cette application made by Google, d’accéder à tout le catalogue de vidéos en 360° disponible dans sa bibliothèque. On peut aussi accéder aux vidéos à format classique, ainsi qu’à celles tournées à 180°. Mon conseil ? Installez-vous confortablement dans votre canapé, enfilez votre casque VR, lancez YouTube, et plongez dans un grand huit ou au fond des océans pour débuter votre voyage !