AppsFlyer annonce une levée de fonds de 210 millions de dollars

Fondée en 2011, la startup AppsFlyer se consacre au suivi de l’audience des campagnes marketing effectuée par des entreprises. Elle permet aux annonceurs de suivre le résultat de leur travail publicitaire, particulièrement sur mobile. Depuis quelque temps, la jeune pousse s’oriente aussi vers la prévention de la fraude.

AppsFlyer à la conquête du marché asiatique ?

Le 21 janvier, AppsFlyer a indiqué qu’il avait levé pas moins de 210 millions de dollars à l’occasion d’une série D. Le tour de table était mené par l’américain General Atlantic et comprenait la présence d’investisseurs historiques comme l’allemand DTCP, Goldman Sachs’ Investment Arm, Magma Venture Partners, Pitango Venture Capital et Qumra Capital.

Sachant que la jeune pousse a déjà levé 56 millions de dollars en série C en 2017, si bien que cette dernière levée de fonds fait monter son financement total à 294 millions de dollars.

AppsFlyer compte plus de 12 000 clients à ce jour, dont des entreprises réputées dans le monde comme Nike, HBO, le chinois Tencent, eBay ou encore Macy’s. La startup compte 850 employés travaillant dans 18 bureaux répartis à travers le monde et génère plus de 150 millions de dollars par année.

Le cofondateur et PDG d’AppsFlyer, Oren Kaniel s’est exprimé sur cette récente levée de fonds dans un billet de blog, déclarant : « Avec une valorisation de 1,6 milliard de dollars, AppsFlyer est devenu la première et la seule licorne dans la catégorie d’attribution. Notre positionnement impartial et indépendant à long terme combiné à notre obsession pour le client nous ont permis de construire quelque chose qui va bien au-delà de nos rêves les plus fous. Et nous n’en sommes qu’à 1 % de notre objectif ».

Cette nouvelle levée de fonds devrait permettre à AppsFlyer de partir à la conquête du marché asiatique, une suite logique sachant qu’elle compte déjà le géant chinois Tencent parmi ses investisseurs. Elle peut également s’appuyer sur sa collaboration avec l’autre poids lourd chinois Baidu.