Après Arnold Schwarzenegger et si Dwayne Johnson se lançait en politique ?

L’idée peut sembler un peu folle. Mais après tout, il y a eu Arnold Schwarzenegger, body-builder devenu Terminator puis gouverneur de Californie. A la Maison-Blanche même, on trouve en Donald Trump, un représentant du monde du show-business qui s’est fait une image médiatique grâce à son rôle dans le programme américain The Apprentice. Même avant eux, il y a eu le précédent Ronald Reagan qui était un vétéran d’Hollywood. On pourrait presque parler d’une tradition aux Etats-Unis. De là à imaginer que d’autres pourraient suivre le même chemin il n’y a qu’un pas… que certains imaginent sans peine. C’est ainsi Kevin Hart, le collègue de Dwayne Johnson dans la saga Jumanji, qui s’est prononcé sur le sujet.

Dwayne Johnson, un bon homme politique ?

Il s’est exprimé récemment dans une interview dans une interview au média américain MSNBC. Or, il considère tout simplement que Dwayne Johnson ferait un très bon homme politique.

S’il avait un jour envie d’entrer en politique, je ne pense pas que c’est quelque chose qu’il ferait à moitié. Il donnerait tout… ou rien du tout. Quand on pense à ce que l’on a vu, plus rien n’est désormais impossible.

Le projet n’est pas dans les cartons à l’heure actuelle pour Dwayne Johnson. Alors qu’il va incarner un super-héros (Black Adam) et doit avoir sa propre franchise (Jungle Cruise) sa vie professionnelle est déjà bien occupée. Mais, au vu de son charisme et de ses nombreux fans, l’idée n’a rien d’impossible.

Né en Californie, l’ancien catcheur pourrait être éligible à n’importe quel poste aux Etats-Unis, y compris la fonction suprême de président. Quant à savoir pour quel parti il serait candidat, on aurait tendance à penser qu’il serait plutôt du côté des Démocrates. Mais, par le passé, il a déjà fait des apparitions aux conventions des deux principaux partis.