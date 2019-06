Netflix s’allie avec les frères Russo pour une série Magic : The Gathering

A défaut d’avoir le droit à une série Hellboy sur Netflix, c’est un autre projet particulièrement inattendu qui vient d’être annoncé sur la plateforme de streaming vidéo. En effet, c’est le jeu de cartes Magic : The Gathering qui va avoir le droit à sa déclinaison à travers une série d’animation.

Magic : The Gathering, un risque pour Netflix ?

Faut-il y voir les conséquences du succès de Game of Thrones chez HBO ? En tout cas, Netflix n’hésite pas à prendre des risques, avec des projets qui auraient sans doute été considérés comme marginaux il y a quelques années. Dans ce registre, on peut aussi penser à The Witcher, qui arrivera à la fin de l’année.

Netflix va donc produire une série inspirée du célèbre jeu de cartes Magic : The Gathering. Mais c’est loin d’être un projet anodin puisque la série va être animée et dirigée par les frères Russo, qui sont notamment derrière certains des plus grands succès de Marvel. Ils auraient décidé de participer à ce projet, notamment parce qu’ils sont fans du jeu développé par Wizard of the Coast.

Nous avons été de grands fans et joueurs de Magic : The Gathering aussi longtemps que nous avons pu. Avoir la possibilité capable d’aider a amener ces histoires à la vie par le biais de l’animation est un projet véritablement passionnant pour nous.

HUGE ANNOUNCEMENT TIME: Netflix and Wizards of the Coast are teaming up with Joe and Anthony Russo to make a Magic: The Gathering anime series and this teaser of Chandra has me asking QUESTIONS. pic.twitter.com/vljlEtl0Mq — NX (@NXOnNetflix) June 3, 2019

Pour Netflix, il s’agit d’une très bonne opération. Une franchise qui possède de nombreux fans un peu partout sur la planète et des producteurs qui ont déjà plus que fait leurs preuves. A noter que le projet inclut aussi Henry Gilroy (Star Wars Rebels, Star Wars: The Clone Wars) et Jose Molina (The Tick, Agent Carter).

Désormais, il ne reste plus qu’à patienter pour en savoir plus sur le projet et notamment une éventuelle date de sortie. Notre petit doigt nous dit que cela ne devrait pas tarder…