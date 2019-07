Avengers: Endgame vient (encore) de battre un nouveau record

Décidément, toutes les statistiques à propos du film des frères Anthony et Joe Russo sont à la hauteur des 356 millions de dollars engagés pour le réaliser. Sorti le 24 avril dernier dans l’Hexagone, il aura permis à Disney de gagner la somme astronomique de presque 2,8 milliards de dollars : c’est désormais davantage qu’Avatar.

Avengers: Endgame devient ainsi la superproduction la plus profitable de l’histoire du cinéma, n’en déplaise à James Cameron, qui pourra tout de même se rattraper avec les 4 prochains opus de sa saga encore en préparation. Là aussi, c’est Disney qui chapeautera la distribution : après avoir racheté Marvel, l’entreprise a de fortes chances de devenir la première sur son secteur.

Si Avengers 4 séduit autant les foules, c’est tout d’abord grâce à un casting reprenant une grande partie des superhéros ayant précédemment fait une apparition dans les autres opus du Marvel Cinematic Universe. Cette franchise, qui a commencé il y a plus de 10 ans, a eu tout le temps de transformer les premiers spectateurs en fans invétérés.

To the greatest fans in the universe, from the bottom of our hearts, thank you…https://t.co/MRKEKaKvVW

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) July 21, 2019