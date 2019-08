Après Black Mirror, Netflix présente Clickbait une série critique des réseaux sociaux

Plus récemment le géant américain dévoilait le film documentaire qui retrace l’affaire Cambridge Analytica, en expliquant comment cette entreprise spécialisée dans la publication stratégique en combinant des outils d’exploration et d’analyse des données, a réussi à mettre la main sur les données utilisateurs de près de 87 millions d’utilisateurs Facebook.

Aujourd’hui, Netflix présente Clickbait une série de films à suspens qui s’attaque d’un côté aux dangers des réseaux sociaux mais également au fossé entre notre identité virtuelle et réelle. Pour le moment, la plateforme de streaming vidéo n’a pas donné d’informations concernant le casting, la date de lancement, et autres détails importants.

Nous savons seulement que c’est le scénariste australien Tony Ayres accompagné de Christian White qui a été désigné pour réalisé cette série de films, alors que la production est gérée par David Heyman, qui a notamment produit les films Harry Potter ainsi que le dernier succès Once Upon a Time in Hollywood, qui met en scène pour la première fois Brad Pitt et Leonardo Di Caprio.

Une série largement soutenue par le gouvernement australien.

Clickbait se déroulera en 8 films, et sera entièrement réalisée à Melbourne, en Australie. « Cette production apportera plus de 36 millions de dollars australiens (environs 22 millions d’euros) de nouveaux investissements internationaux sur nos côtes, engagera environ 540 acteurs, équipiers et figurants, et utilisera les services d’environ 290 entreprises locales », a déclaré Paul Fletcher, ministre des Communications, de la Cybersécurité et des Arts.

Dans un premier temps, il se pourrait que le public soit lassé de ces films et séries moralisateurs en ce qui concerne nos comportements sur les réseaux sociaux et plus globalement sur le web. De nombreux films utilisent déjà les réseaux sociaux comme appâts plus que pour un aspect documentaire. Tony Ayres explique cependant, que Clickbait aura un réel impact sur son public, en poussant le concept bien plus profondément que les autres titres en apparence similaires. Pour le moment, il ne s’agit que des paroles du réalisateur, il faudra un certain temps, et surtout de nouvelles informations sur la série pour que les téléspectateurs se fassent une idée définitive.