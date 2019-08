Sur Netflix, voici les films et les séries qui débarquent en septembre 2019

Comme chaque mois, Netflix accueille plusieurs nouveautés afin d’espérer satisfaire ses utilisateurs. En septembre, le service de streaming proposera de nombreuses nouvelles séries, dont certaines assez attendues comme la saison 2 d’Elite. Plusieurs shows auront aussi le droit à leur première saison, à l’exemple de The Polician ou Welcome to The I-Land.

Voici la liste complète des nouveautés Netflix du mois de septembre.

Les séries Netflix qui débarquent en septembre 2019

The Big Bang Theory — Saison 11 : 1er septembre

Elite — Saison 2 : 6 septembre

La saison 2 de la série espagnole fera son arrivée sur Netflix dès le début du mois de septembre. Pour rappel, la série raconte comment trois étudiants de milieu défavorisé se retrouvent dans un établissement prestigieux suite à l’effondrement de leur propre lycée.

Gotham — Saison 4 : 6 septembre

Hip-Hop Evolution — Saison 3 : 6 septembre

Jake Whitehall : Travels with my Father — Saison 3 : 6 septembre

Terrace House : Tokyo 2018-2019 : 10 septembre

Welcome to The I-Land — Saison 1 : 12 septembre

La série de Netflix met en scène une dizaine d’inconnus qui se réveillent sur une île abandonnée sans savoir ce qu’ils font là et ni qui ils sont. Face aux caméras qui les films, ils devront alors se battre pour leur survie. Un mélange de Lost, Hunger Games et The Truman Show.

Unbelievable — Saison 1 : 13 septembre

Inspirée d’une histoire vraie, la série de Netflix raconte comment Marie, une adolescente, déclare avoir été victime d’un viol avant de se rétracter. Deux détectives mènent l’enquête pour en savoir plus.

American Horror Story – Apocalypse : 14 septembre

American Horror Story continue avec l’arrivée de la saison 8 sur Netflix. Celle-ci mettra en lumière les aventure d’une élite formée à la suite d’une apocalypse nucléaire, dans un monde dirigé d’une main de fer.

Désenchantée — Partie 2 : 20 septembre

Imaginée par le créateur des Simpsons, Désenchantée revient sur Netflix pour une partie 2. L’occasion de suivre les aventures de Bean, jeune princesse qui préfère boire que d’exercer son rôle de princesse. Elle est accompagnée de ses acolytes Elfo et Luci.

Criminal — Saison 1 : 20 septembre

Netflix va accueillir une nouvelle série judiciaire portant sur les procédures policières, et particulièrement sur ce qui se passe dans les salles d’interrogatoire.

Abstract : l’art du design — Saison 2 : 25 septembre

La Vengeance du Professeur — Saison 1 : 27 septembre

Skylines — Saison 1 : 27 septembre

The Politician — Saison 1 : 27 septembre

L’autre nouvelle série de Netflix se penchera sur la vie de Payton, un jeune américain convaincu qu’il va devenir président. Mais avant ça, il devra se confronter à une autre épreuve particulièrement complexe : le lycée.

The Good Place — Saison 1 : 27 septembre, un épisode par semaine

Les films Netflix qui débarquent en septembre 2019

Colossal : 1er septembre

The Ryan Initiative : 1er septembre

Alvin et les Chipmunks : À Fond La Caisse ! : 5 septembre

Tall Girls : 13 septembre

V pour Vendetta : 15 septembre

Scream (saga) : 15 septembre

Entre Deux Fougères : 20 septembre

Rango : 23 septembre

In the Shadow of the Moon : 27 septembre

Les documentaires Netflix qui débarquent en septembre 2019

Le cerveau, en bref : 12 septembre

Hello Privilege : It’s Me Chelsea : 12 septembre

Dans le cerveau de Bill : 20 septembre

Le documentaire de Netflix se penchera sur le célèbre milliardaire Bill Gates et la façon dont celui-ci tente de trouver des solutions pouvant aider à changer le monde.

Briders : les gardiens de la migration : 25 septembre