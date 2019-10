Après deux ans passés en orbite, l’avion secret de l’US Air Force est de retour sur Terre

Deux ans après son lancement à bord de la SpaceX Falcon 9, l’avion secret X-37B de l’US Air Force est revenu sur Terre ce weekend. Ce dernier à profiter de voyage pour battre son propre record de temps passé en orbite. Comme à chaque excursion, les détails de ce que fait exactement l’avion spatial X-37B en orbite restent un mystère complet.

La Falcon 9 avait lancé l’avion X-37B lors de sa mission OTV-5 le 7 septembre 2017, quelques mois après le succès de la mission tout aussi secrète NROL-76 pour le National Reconnaissance Office (NRO). Le lancement d’OTV-5 s’est fait de manière très efficace pour éviter à tout prix l’ouragan Irma.

Heureusement, tout s’est déroulé comme prévu et les techniciens de SpaceX ont réussi à entreposer le propulseur Falcon 9 B1040 en toute sécurité dans un hangar avant que l’ouragan Irma ne frappe la Floride, entrainant les dégâts que l’on connait. Ce B1040 a été réutilisé lors du lancement du satellite SES-12 en juin 2018.

Pendant ce temps, le X-37B de l’US Air Force était discrètement mis en orbite terrestre basse (LEO), pour effectuer un certain nombre de tâches secrètes. Au cours des 779 jours passés en orbite, l’avion a modifié son orbite plusieurs fois avant de finalement revenir dans l’atmosphère terrestre et d’atterrir sur une piste du Centre spatial Kennedy.

