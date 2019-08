L’avion spatial secret de l’US Air Force vient d’établir un nouveau record

L’avion secret X-37B appartenant à l’US Air Force vient cette semaine de battre un record. Il s’agit du temps passé en orbite terrestre basse. Jusqu’à présent il détenait déjà le record de 717 jours, mais désormais la barre est fixée à 718 jours. La mission nommée Orbital Test Vehicle-5 (OTV-5) étant toujours en cours, le record peut encore évoluer. OTV-5 a débuté en septembre 2017 grâce à la fusée de Space X, la Falcon 9. Il s’agit d’une mission secrète d’ont le lancement n’a pas été communiqué au public.

Il faut dire que nous ne savons pas grand-chose à propos de ce véhicule sans équipage, mis à part les quelques informations affichées sur le site officiel de l’US Air Force. Il s’agit d’un programme d’essais dans le but de démontrer plusieurs technologies, afin de développer de nouvelles technologies spatiales réutilisables, mais également de réaliser des expériences afin de ramener les résultats sur Terre.

Un véhicule secret qui intrigue

D’après l’US Air Force le X-37B est le premier véhicule depuis l’orbiteur de la navette spatiale de la NASA à être capable de ramener des expériences sur Terre. Cet avion, comme la navette spatiale, atterrit également sur une piste. Au cours de cette mission, de nombreuses technologies ont été mises à l’épreuve, comme les systèmes de protection thermique, le pilotage, l’isolation réutilisable ou encore le vol orbital entièrement autonome.

Cet avion secret a longuement été accusé d’espionnage envers Tiangong-1, le module de la station spatiale chinoise. Très vite, les experts en aéronautique ont démenti, car leurs orbites étaient bien trop différentes pour qu’une quelconque mission d’espionnage ne soit possible.

Outre le fait de tester diverses technologies, les missions du X-37B ont aussi pour objectif de battre des records de durée en orbite, comme il vient de le faire. Depuis la première mission OTV-1, lancée en avril 2010, l’US Air Force a dans toutes les suivantes battues les précédents records.

D’après Space.com, l’armée de l’air américaine pourrait posséder non pas un X-37B, mais au moins deux. Ces véhicules sont conçus par le constructeur américain Boeing, et fonctionnent grâce à l’énergie solaire. Comme évoqué plus haut, ils fonctionnent de la même manière que les orbiteurs de la navette spatiale de la NASA, cependant, ces avions sont bien plus petits si bien qu’ils pourraient rentrer entièrement dans la navette.