Après FaceApp, voici l’IA qui transforme vos portraits en œuvres d’art

Après le buzz de l’application FaceApp, AI Portraits est en train de prendre le relai. Développée par des chercheurs, dont Mauro Martino du MIT-IBM Watson AI Lab, cette intelligence artificielle a été entraînée 45 000 portraits artistiques. Vous envoyez une photo sur aiportraits.com puis le site vous retourne une véritable œuvre d’art générée par l’intelligence artificielle.

« AI Portraits Ars utilise l’Intelligence artificielle pour reproduire des portraits artistiques d’hommes, avec différents styles et niveaux d’abstraction. Pour notre modèle de formation, nous adoptons un ensemble de données de dizaines de milliers de peintures du début de la Renaissance à l’art contemporain », lit-on sur le site. Néanmoins, les chercheurs admettent qu’AI Portraits se focalise sur les œuvres du 15e siècle en Europe, car cette époque serait « qui est considérée par les historiens de l’art comme Joanna Woodall, Shearer West, John Berger et beaucoup d’autres, comme un point d’inflexion stylistique dans l’histoire du portrait marqué par l’émergence de représentations réalistes d’individus. »

L’autre chose qui distingue cette application, c’est que celle-ci n’utilise pas la méthode appelée transfert de style, que l’on retrouve déjà sur d’autres applications similaires. « Lors du transfert de style, les couleurs sont généralement très altérées, mais les caractéristiques de la photo restent inchangées. AI Portraits Ars crée de nouvelles formes, au-delà de la modification du style d’une photo existante », explique le site.

Par exemple, même si vous rigolez sur votre photo, l’IA pourrait changer cela, car durant la Renaissance, on peignait rarement des personnes qui sourient ou bien qui rigolent, car cela pouvait être associé au registre comique. En tout cas, l’application est en train de faire parler d’elle.

On dit souvent que les IA sont biaisées et celle d’AI Portraits n’y fait certainement pas exception (ce qui est compréhensible étant donné le type d’œuvre utilisée pour l’entraînement ?). Morgan Sung, journaliste de Mashable, a par exemple montré la création de l’IA sur sa photo et a constaté que la transformation par l’intelligence artificielle l’a rendue « blanche ». Elle s’est dite à la fois amusée et horrifiée. « Cela a blanchi ma peau à un ton pâle surnaturel, a transformé mon nez plat en un nez avec un pont proéminent et une extrémité pointue », écrit-elle.

