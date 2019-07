Alors FaceApp, on garde ou on jette ? – Le Kick off

Alors, à votre avis, FaceApp, stop ou encore ? Posted by Presse-citron on Monday, July 22, 2019

Avec elle, tout internet a pris un coup de vieux la semaine dernière. Qui ça ? FaceApp bien sûr, l’application développée par une petite startup russe basée à Saint Petersbourg, qui utilise l’apprentissage machine et un peu d’intelligence artificielle pour vous vieillir, vous rajeunir, vous faire sourire – entre autres – de façon assez convaincante, sur la base des photos, selfies et portraits que vous voulez bien lui soumettre. Les vôtre ou ceux des autres, d’ailleurs, quelque soit la source et l’origine.

Ainsi les portraits de trentenaires vieillis en sexagénaires, voire octogénaires ont-ils fleuri sur la Toile, faisant même de FaceApp l’application la plus téléchargée sur l’Apple Store et Google Play la semaine dernière. Pas étonnant : c’est simple, ludique, voire hilarant et particulièrement convaincant, à tel point que des politiques s’en sont émus, craignant qu’une application russe – donc forcément suspecte – ne vous envoie directement dans l’enfer des prisons de l’ex-KGB ou d’un quelconque goulag sibérien (moi, j’exagère ? Mais non, voyons).

Bon, en fait, s’il est vrai que l’application prend quelques libertés avec votre image (ce qui est quand même sa raison d’être) et ce qu’il reste de votre vie privée en ne respectant pas notamment le RGPD, on est assez loin d’une surveillance généralisée et rapprochée de tous ses utilisateurs.

Dans ce Kick off je vous donne mon point de vue sur la question et je vous dis pourquoi à mon humble avis utiliser l’app n’est pas forcément aussi risqué.