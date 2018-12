Après Google+, Google prêt à fermer sa messagerie Allo

Cette même semaine, c’est la messagerie Google Hangouts qui semblait sur le point de fermer ses portes à cause d’un manque de succès. L’entreprise a confirmé la migration vers un autre service, mais elle n’a pas encore donné de « date butoir » plus précise. Néanmoins, elle continuera à faire évoluer les services dédiés aux entreprises Hangouts Meet et Hangouts Chat.

Google ferme Allo au profit du service Messages

Dans un récent article, c’est 9To5Google a annoncé que c’était au tour de Google Allo d’être menacé. L’entreprise américaine a ensuite rédigé un billet sur le sujet qu’elle a partagé sur son blog le 5 décembre. Elle confirme donc ces informations en déclarant : « Compte tenu de la bonne dynamique de Messages, nous avons décidé de cesser de soutenir Allo pour se concentrer sur Messages ». Pour ce qui est de l’arrêt du service, Google précise que « Allo continuera à fonctionner jusqu’en mars 2019 et, d’ici là, vous pourrez exporter tout l’historique de vos conversations existantes depuis l’application ».

Si Allo a rencontré un franc succès de son lancement en 2016, celui-ci s’est rapidement estompé, si bien que le service a rapidement perdu en popularité. Il est donc plus logique que Google recentre ses utilisateurs sur Messages, un service plein de promesses qui rassemble déjà plus de 175 millions d’utilisateurs par mois.

Pour sa part, le service Duo continuera de fonctionner. Pour rappel, l’application d’appel vidéo a récemment été rendue compatible avec les iPad, les tablettes Android, les Chromebook et les Smart Displays. Au sujet de la plateforme lancée en même temps qu’Allo, Google ajoute que « c’est l’une des applications mobiles les mieux notées de Google et elle connaît une forte croissance et un fort engagement sur Android et iOS ».

Source