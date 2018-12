Une fin à la Google+ pour Hangouts ?

La version classique de Hangouts, c’est bientôt la fin ? En lançant cette appli, Google pensait probablement en faire un produit aussi populaire que Messenger, WhatsApp, ou iMessage. Mais malheureusement pour la firme de Mountain View, celui-ci n’a pas eu le succès escompté.

De ce fait, Google a lancé une énième application de messagerie instantanée appelée Allo. Mais le succès de cette nouvelle application est également assez mitigé.

Et actuellement, c’est sur l’application Messages d’Android et sur la technologie RCS que Google mise afin de se faire une place dans le domaine de la messagerie instantanée pour le grand public.

Hangouts, de son côté, pourrait devenir un service entièrement destiné au collaboratif.

Une fin à la Google + ?

Il y a deux ans, Google a lancé deux services : Hangouts Chat et Hangours Meet. Le premier se positionne comme outil collaboratif similaire à Slack. Le second permet d’organiser des visioconférences. Et désormais, Google souhaite faire migrer les utilisateurs de Hangouts « classic » vers Chat et Meet.

« En mars 2017, nous avons annoncé notre intention de faire évoluer les Hangouts classiques afin de mettre l’accent sur deux expériences qui permettent de réunir des équipes: Hangouts Chat et Hangours Meet », a déclaré un représentant de Google.

« Chat et Meet sont aujourd’hui disponibles pour les clients de G Suite et le seront également pour les utilisateurs grand public. Nous n’avons pas annoncé de calendrier officiel pour la transition des utilisateurs des Hangouts classiques vers Chat et Meet. Nous sommes pleinement engagés à aider les utilisateurs classiques de Hangouts jusqu’à ce que tout le monde soit migré avec succès vers Chat and Meet. »

Le représentant de Google est cité par notre confrère 9to5Google et réagissait à un article (évoquant des sources anonymes) selon lequel Google prévoirait de mettre fin à la version classique de Hangouts en 2020.

Pour rappel, cette année, Google a également annoncé la fin de Google+ en tant que réseau social pour le grand public.

Google+ restera néanmoins disponible pour les entreprises.