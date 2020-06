Après Instagram, YouTube évoque une fonctionnalité similaire à TikTok

Quelques jours après le déploiement de Reels par Instagram, voici maintenant que YouTube s’apprête à son tour à concurrencer directement TikTok avec un nouveau format vidéo. Le schéma actuel ressemble étrangement à celui de Snapchat il y a quelques années. Lorsque Snap a présenté ses stories en 2013, ce format s’est rapidement imposé comme une réussite incontestable. En l’espace de quelques mois, les géants tels que Instagram se sont empressés de le copier pour l’importer sur leurs plateformes. Aujourd’hui, l’ensemble des réseaux sociaux que l’on utilise quotidiennement utilisent les stories, même LinkedIn et bientôt Twitter.

Le succès de TikTok est tel, que les piliers du secteur tels que Instagram et donc YouTube se doivent de réagir. Cette réaction ne passe pas par une innovation, mais une nouvelle fois par du plagiat de format. La plateforme vidéo propulsée par Google travaillerait sur une toute nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d’enregistrer et de monter des vidéos de 15 secondes. Cette durée est exactement la même que celle proposée par TikTok et plus récemment par Reels.

Vine inspire TikTok, TikTok inspire le monde

Comme sur TikTok et précédemment Vine, l’utilisateur pourra appuyer sur le bouton d’enregistrement et le maintenir enfoncé pour enregistrer sa vidéo, ou bien le relâcher pour stopper l’enregistrement le temps de changer de scène. Ce processus pourra être répété à l’infini tant que le montage tient sur 15 secondes.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait toutefois venir perturber les créateurs de contenu YouTube, puisque les vidéos de plus de 15 secondes ne pourront plus être enregistrées via l’application. Il faudra d’abord avoir la vidéo dans sa galerie pour pouvoir l’uploader via son smartphone. Même si personne n’utilise véritablement son smartphone pour uploader et encore tourner une vidéo sur la plateforme.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons sur les potentielles fonctionnalités présentent avec ce nouveau format. Nous ne savons pas s’il y aura des options musicales, des filtres AR, et autres effets. Un porte-parole de YouTube conclu en expliquant : « Nous sommes toujours en train d’expérimenter des moyens d’aider les gens à trouver, regarder, partager et interagir plus facilement avec les vidéos qui comptent le plus pour eux. Nous testons quelques outils différents pour permettre aux utilisateurs de découvrir et de créer des vidéos courtes. C’est l’une des nombreuses expériences que nous menons en permanence sur YouTube, et nous envisagerons d’élargir les fonctionnalités en fonction des réactions à ces expériences ».