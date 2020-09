Après la rumeur Tom Cruise, cet autre acteur pourrait reprendre le rôle d’un Avenger connu

Il y a quelques jours, on vous parlait de la possibilité de voir Tom Cruise reprendre le rôle d’Iron Man. La star d’Hollywood, qui avait déjà failli incarner le playboy milliardaire au début du siècle pourrait profiter de l’introduction du multivers et des réalités parallèles à travers la série Wandavision sur Disney+ puis avec le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’idée ? Proposer d’autres versions des super-héros connus, avec des acteurs connus. Et une autre rumeur circulerait avec insistance à Hollywood, selon les informations du site BGR. Elle concerne cette fois l’acteur John Krasinki.

John Krasinki, le nouveau Captain America ?

L’acteur américain de 40 ans est devenu célèbre avec son rôle dans les séries The Office ou encore Jack Ryan. Mais, surtout, il a déjà fait savoir son ambition de rejoindre le Marvel Cinematic Universe. Le rôle pour lequel il s’est positionné ? Celui de Reed Richards / Mr Fantastic, dans un reboot des Quatre Fantastiques. Ce rôle l’enthousiasme et il possède le soutien des fans.

Mais, il pourrait pourtant arriver avant que les Quatre Fantastiques ne débarquent (enfin) dans le MCU. L’idée ? Lui confier le rôle de Captain America, dans une autre dimension. Il avait déjà fait partie de la short-list à l’époque du premier casting, même si c’est finalement Chris Evans qui a été retenu. Dans le second film de Doctor Strange, John Krasinki pourrait donc devenir le super-soldat. L’idée, comme pour Tom Cruise, pourrait être de l’introduire à l’écran de façon limitée dans un premier temps, avant de lui donner un plus grand rôle au gré des phases 4 et 5 du Marvel Cinematic Universe.

Attention toutefois, pour l’instant, il s’agit uniquement d’une rumeur, qui est donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais, autant le dire tout de suite, on est plutôt partants…