Fantastic Four : John Krasinki se positionne pour le rôle dans le futur film Disney

John Krasinki s’est fait une petite place au soleil d’Hollywood ces dernières années. L’acteur notamment rendu célèbre grâce à son rôle dans The Office, enchaîne désormais les rôles au cinéma mais aussi dans les séries, comme pour Amazon, avec la série Jack Ryan. Si certaines rumeurs lui prédisent un avenir chez Universal, ses envies actuelles le mènent plutôt du côté de Disney / Marvel pour un reboot éventuel du film les 4 Fantastiques (Fantastic Four).

L’acteur américain de 40 ans est en effet réclamé par de nombreux fans pour incarner Reed Richards / Mr Fantastic, dans un reboot des Quatre Fantastiques. Un véritable lobby numérique s’est mis en place pour appuyer un casting qui serait il est vrai particulièrement séduisant.

Par le passé, l’acteur a déjà dit qu’il serait intéressé par cette idée. Il a fait de nouveau part de son attrait pour le rôle dans une interview à ComicBook.

J’aimerais beaucoup le faire. Je pense qu’être partie du monde Marvel serait génial et le fait que l’on me considère pour un tel rôle est absolument génial. Je n’ai pas encore discuté avec le studio et je ne sais pas où en est le projet. J’attends les annonces de Kévin (Feige ndlr) pour savoir ce qu’il en est !