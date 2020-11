Après la sortie de l’iPhone 12, les concurrents d’Apple s’apprêtent à envoyer du lourd

Maintenant que tous les nouveaux iPhone d’Apple sont sur le marché, on attend la sortie des prochains modèles haut de gamme sous Android. Cette année, on peut dire qu’Apple a fait le plein de nouveautés. Avec les iPhone 12, Apple prend enfin en charge la 5G. De plus, ses nouveaux modèles utilisent une puce gravée en 5nm, la Bionic A14. Celle-ci permet de doper les performances.

De leur côté, la plupart des concurrents de l’iPhone 12 devraient utiliser le processeur Snapdragon 875 de Qualcomm. Et en attendant la présentation de ce nouveau composant, de nombreuses rumeurs circulent déjà sur la toile.

Par exemple, d’après un article publié par le site GSMArena, au moins 5 smartphones utilisant le processeur Snapdragon 875 ainsi qu’une technologie de recharge rapide à 100 W sortiraient dès le premier trimestre 2021. Et il est possible que ces cinq modèles n’incluent pas la série Galaxy S21 de Samsung, car il est possible que le géant coréen ne prenne pas en charge la recharge rapide à 100 W (qui peut charger un appareil à 50 % en cinq minutes).

Sinon, d’après un autre article de GSMArena, Qualcomm devrait inviter quelques-uns de ses partenaires à la présentation du nouveau processeur Snapdragon 875. Les patrons de Xiaomi, Sony Mobile et de OnePlus pourraient intervenir lors de cette présentation.

Le prochain grand événement de Qualcomm, le Tech Summit, aura lieu dans une semaine. Et il est plus que probable que l’entreprise américaine présente son nouveau produit phare lors de cette grande messe (sous forme virtuelle à cause de la pandémie).

À quoi faut-il s’attendre ?

D’après les rumeurs qui circulent sur la toile, le processeur Snapdragon 875 devrait avoir un cœur CPU Cortex-X1 à 2,84 GHz, trois Cortex-178 à 2,42 GHz, ainsi que quatre Cortex-A55 à 1,8 GHz. Comme le processeur A14 d’Apple, le Snapdragon 875 serait gravé en 5 nm, et utiliserait un GPU Adreno 660.

Bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont encore à considérer avec prudence. Mais en tout cas, ces caractéristiques pourraient permettre aux fabricants de smartphones Android de réduire l’écart par rapport aux performances des derniers iPhone.

Sinon, des sources suggèrent aussi que Qualcomm pourrait, cette année, proposer une version Lite de son produit phare. En substance, celle-ci permettrait aux fabricants de réduire leurs coûts en sacrifiant certaines caractéristiques, tout en restant sur du haut de gamme. Mais la prudence est également de mise à ce sujet, étant donné qu’il s’agit d’une information non officielle.