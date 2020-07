Quick Charge 5 chargera votre smartphone à 50 % en 5 minutes

La recharge rapide fait aujourd’hui partie des éléments les plus mis en avant par les constructeurs. En effet, à défaut d’utiliser des batteries révolutionnaires qui permettraient de stocker plus d’énergie avec plus de volume, ceux-ci essaient de raccourcir le temps nécessaire pour charger nos appareils. Et la bonne nouvelle, c’est que la société Qualcomm vient de présenter une évolution majeure de sa technologie Quick Charge, qui sera bientôt utilisée sur de nombreux smartphones.

D’après l’entreprise américaine, sa nouvelle technologie Quick Charge 5 devra permettre de charger un smartphone à 50 % en seulement 5 minutes, grâce à une puissance de 100 W, ce qui est très élevé par rapport aux autres technologies actuellement disponibles sur le marché. Qualcomm assure que cette technologie de recharge rapide est actuellement la plus rapide disponible sur le marché. A titre de comparaison, l’Oppo Find X2 Pro, qui est l’un des meilleurs smartphones en matière de recharge rapide, se charge à 50 % en 10 minutes.

« Quick Charge 5, notre solution de charge la plus rapide et la plus polyvalente, permettra aux consommateurs de profiter de leurs appareils plus longtemps, sans se soucier du temps nécessaire à la recharge. Nous sommes fiers d’élargir notre portefeuille de technologies et de faire de la recharge 100 W + accessible une réalité commerciale », a déclaré Ev Roach, vice-président de la gestion des produits, Qualcomm Technologies. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants pour créer des appareils de pointe qui répondent à la demande des consommateurs pour plus d’expériences mobiles immersives et accessibles. »

Disponible sur les prochains smartphones

La nouvelle technologie devrait être disponible sur des appareils commerciaux dès ce troisième trimestre. Celle-ci sera prise en charge par les puces Snapdragon 865 et 865 Plus, ainsi que par les prochaines puces premium et « high-tier » de Qualcomm. Xiaomi fait partie des constructeurs qui vont lancer des appareils utilisant cette nouvelle technologie. « Les solutions Quick Charge sont largement disponibles dans une variété d’appareils mobiles. La dernière génération de Quick Charge 5 offre non seulement des capacités de charge supérieures, mais contribue également à prolonger intelligemment la durée de vie de la batterie d’un appareil et à réduire la production thermique », a déclaré Zhang Lei, vice-président de Mi Phone et directeur général de la R&D matérielle chez Xiaomi. « Xiaomi s’est toujours engagée à favoriser de manière proactive l’adoption de nouvelles technologies et à accélérer la réalisation d’expériences améliorées. À l’avenir, davantage d’utilisateurs de Xiaomi pourront profiter d’expériences de chargement à haute vitesse, sûres et supérieures, activées par Quick Charge 5. »

Les prochains smartphones haut de gamme sous Android devraient être particulièrement intéressants puisqu’en plus de cette nouvelle technologie de recharge rapide par Qualcomm, ces modèles pourront aussi bénéficier du nouveau verre Gorilla Glass Victus, qui peut résister à une chute de 2 mètres.