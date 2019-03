Après le P30, Huawei confirme que le Mate 30 est déjà en phase de test

Alors que Huawei vient tout juste de dévoiler les nouveaux P30 et P30 Pro, un porte-parole de la marque en Malaisie vient tout juste de confirmer que le groupe travaille déjà sur la version du Mate 30 – un smartphone qui devrait sortir lors du dernier trimestre de l’année. Le futur smartphone sera déjà en phase de test en interne, et il devrait selon toute vraisemblance être doté d’une nouvelle puce.

Huawei respecte toujours le même cycle

Depuis quelques années, le géant chinois Huawei respecte toujours le même cycle : en début d’année, il dévoile toujours un nouveau smartphone dans sa gamme « P » (cette année, les P30 et P30 Pro ont été à l’honneur) tandis que la fin d’année voit toujours l’arrivée d’un complément à sa gamme « Mate » (fin 2018, c’est les Mate 20 et Mate 20 Pro qui sont sortis).

Dans une conférence de presse concernant les nouveaux P30 et P30 Pro qui s’est tenue en Malaisie, des responsables du groupe ont confirmé que le prochain téléphone était déjà en phase de test – alors que les P30 ont tout juste été annoncés hier. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous, un porte-parole a expliqué que le Mate 30 était « en phase de test, en interne » et qu’il serait officiellement présenté « en septembre ou en octobre ». Ils auront donc besoin de « 5 à 6 mois » pour la phase d’expérimentation.

Une nouvelle puce Kirin 985 ?

Pour le moment, on en sait que très peu sur la prochaine gamme de smartphone. En général, la gamme « P » fait place à des avancées au niveau de la photographie. La gamme « Mate » se concentre plutôt sur les performances. Tout le monde attend la nouvelle puce développée en interne par le fabricant – probablement la Kirin 985.

Elle viendra prendre la succession de la Kirin 980 qui équipe les dernier P30 et P30 Pro, et qui est considérée comme l’une des plus puissantes du marché. Ce SoC devrait bénéficier d’une gravure en 7nm EUV comme la 985, mais ses performances devraient néanmoins être améliorées.

Selon le calendrier des dernières années, Huawei devrait profiter de l’IFA à Berlin (6 au 11 septembre) pour dévoiler la puce. Dans la foulée, il présentera la mise à jour de sa gamme Mate.

