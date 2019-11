Après le Roi Lion, un film live-action Dragon Ball ?

C’est une rumeur qui a circulé sur plusieurs sites américains qui suivent l’actualité du cinéma. Un film live-action serait dans les cartons sur l’univers de Dragon Ball Z. Il faut dire que le Roi Lion constitue un très bon exemple de ce qu’il est possible de faire dans ce domaine. Surtout, l’adaptation live-action des classiques du cinéma d’animation ou de la culture populaire constitue désormais une véritable tendance, notamment chez Disney qui multiplie les projets. Alors, Goku, Gohan, Vegeta, Bulma et les autres peuvent-ils être les prochains sur la liste ?

Dragon Ball Z, oui mais…

Selon les rumeurs qui ont circulé l’ambition chez Disney serait donc de faire une adaptation live-action de Dragon Ball Z en s’appuyant notamment sur un casting entièrement asiatique. Pour l’instant, on en reste au stade de la rumeur, mais cela mérite que l’on s’y intéresse.

A l’heure actuelle, avec le rachat de Fox, Disney a aussi mis la main sur les droits concernant DRagn Ball, mais aussi les droits de la diffusion pour n’importe quel anime qui serait produit par Toei.

Pour autant, si cela constitue une bonne nouvelle pour les fans, il s’agit aussi de sérieusement relativiser la probabilité que cela survienne dans un avenir proche. Pourquoi ? Tout d’abord parce que, à la différence du Roi Lion, l’univers de Dragon Ball est sans doute moins universel, moins consensuel. Même si les mentalités ont évolué, les fans du club Dorothée, se souviennent à quel point certains mangas/ animes ont souffert à l’heure de s’exporter hors du Japon.

Si les animes représentent un concept relativement facile à produire, créer ainsi un univers de A à Z en live-action représenterait des coûts d’une autre dimension. Si la perspective d’exploser sur les marchés asiatiques est séduisante, l’histoire des adaptations live de Dragon Ball incite aussi à la plus grande prudence. Le non-regretté Dragonball Evolution sorti dans les salles en 2009 permet d’en attester.

Enfin, on peine parfois à saisir l’ampleur du catalogue acquis par Disney avec le rachat de Fox. On y trouve aussi des sagas comme Alien ou Predator, qui ont déjà fait leurs preuves et constituent une plus belle promesse de rentabilité.