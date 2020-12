Après les montres connectées, Lidl se met à la domotique

Depuis plusieurs années, Lidl vit un retournement de situation spectaculaire. Comme le dit Dinos dans son morceau Moins un, extrait de son dernier album Stamina : « quand j’étais p’tit, j’avais honte d’aller chez Lidl, et maintenant, c’est devenu à la mode ». Cette phrase résume parfaitement le glow up réalisé par l’enseigne allemande. Après avoir influencé de véritables scènes d’émeutes lors de la commercialisation de Monsieur Cuisine Connect, ou des Play Station 4 à 95 euros, Lidl continue de surfer sur cette hype en s’intéressant à des secteurs divers et variés.

En très peu de temps, la société de grande distribution a fait « le buzz » en proposant à ses clients des écouteurs sans fil à moins de 25 euros, une montre connectée largement inspirée de l’Apple Watch à 40 euros, sans parler de ses sneakers qui se revendent plusieurs centaines d’euros sur Internet. Depuis plusieurs mois, tout ce que touche Lidl semble se transformer en or. Désormais, l’enseigne compte bien venir perturber un nouveau domaine : la domotique. Vous connaissez très certainement les ampoules connectées Philips Hue, ou encore d’autres produits dédiés aux maisons connectées commercialisés par Google ou Amazon.

Lidl concurrence Philips Hue.

De plus en plus, des entreprises surprenantes se penchent attentivement sur ce marché. Dernièrement, nous avons pu découvrir la gamme complète d’éclairages connectés vendus par IKEA. Et bien vous l’aurez deviné, c’est aujourd’hui au tour de Lidl de commercialiser ses propres dispositifs intelligents conçus pour vos intérieurs. En Allemagne, en Belgique, en Suisse, au Danemark, au Portugal, ou encore en Grande-Bretagne, Lidl a commencé à écouler ses premiers kit Livarno Lux à 47,99 euros. Ce kit comprend plusieurs objets de la gamme Lidl Smart Home, dont un hub, 3 ampoules connectées blanches, ainsi que la télécommande. Il faut compter 56,99 euros pour profiter des ampoules de couleur. Pour le moment, Lidl Smart Home n’est pas disponible en France, et nous ne connaissons aucunement les ambitions de Lidl quant au déploiement de ses produits dans l’Hexagone.

Lidl fait très fort en rendant ses accessoires reconnaissables par Google Assistant, mais surtout compatibles avec un environnement Philips Hue et Osram Lightify.