Monsieur Cuisine Connect : Lidl annonce son grand retour dans quelques jours

Après les sneakers, les chaussettes, les écouteurs sans fil, et plus récemment la montre connectée, Lidl revient avec un grand classique : Le Silvercrest Monsieur Cuisine Connect. On se rappelle des scènes de cohues dans les magasins Lidl de toute la France pour la sortie de la première version de Monsieur Cuisine. Et bien nous connaissons désormais la date du grand retour du robot-cuiseur connecté.

Préparez-vous à être le plus vif possible, le 3 décembre prochain Lidl réitère l’événement en présentant son Monsieur Cuisine Connect à 329 euros au lieu de 359 euros. Si nos calculs sont bons, il sera donc 30 euros moins chers que son prédécesseur. Cela promet d’apercevoir de nouveau des scènes hors du commun dans la plupart des Lidl français.

Lidl fait un pied de nez à la concurrence.

Cette stratégie de la part de Lidl peut être perçue de différentes manières. En effet, pourrait croire qu’il s’agisse d’un message envoyé à la société Vorwerk qui est à l’origine du célèbre Thermomix, le robot de cuisine par excellence. Vorwerk qui vient non pas de baisser ses prix, mais d’augmenter son Thermomix de 60 euros. Par ailleurs deux groupes français ont également pris la décision de s’inspirer du succès récolté par Lidl en lançant deux robots cuiseurs 10 euros moins chers que Monsieur Cuisine Connect. Intermarché et Carrefour se retrouve donc désormais 20 euros plus chers que leur redoutable concurrent.

De plus, Lidl a plus d’un tour dans son sac. L’entreprise de grande distribution allemande, propose en plus de son Monsieur Cuisine Connect, un Monsieur Cuisine Mini destiné à satisfaire les plus petits. Lorsque papa ou maman utilisera la version pour adulte, l’enfant pourra jouer le commis de cuisine en accompagnant ses parents grâce à son robot miniature.

Il s’agit bien évidemment d’un jouet conseillé pour les 3 ans et plus. Monsieur Cuisine Mini sera vendu 34,99 euros. Encore une fois, Lidl vise très clairement Vorwerk qui a commercialisé son Thermomix TM5 en version « kids » à 59 euros.