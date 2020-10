Après les smartphones et les wearables, Oppo se lance-t-il dans les Smart TV ?

Bientôt, Oppo vendrait aussi des Smart TV. En effet, comme le rapportent nos confrères de GSMArena, la marque chinoise vient de publier un teaser sur le réseau social Weibo (l’équivalent de Twitter dans l’Empire du Milieu) suggérant que celle-ci va bientôt se lancer dans cette catégorie de produit.

Le teaser en question indique qu’Oppo fera une présentation le 19 octobre. Le visuel inclut également un message en anglais : « one more step ». Or, cela fait déjà un moment que des rumeurs circulent au sujet des Smart TV d’Oppo.

D’après GSMArena, des données qui ont fuité sur un site de certification suggèreraient qu’Oppo va proposer deux tailles d’écran : une Smart TV de 65 pouces et un autre modèle de 55 pouces. Il faudrait également s’attendre à ce que ces télévisions, de type QLED, aient une résolution 4K et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence, en attendant le 19 octobre. Mais en tout cas, cela ne serait pas une surprise qu’Oppo lance des Smart TV. D’autres marques de smartphones chinoises, comme Xiaomi ou OnePlus, sont déjà présentes sur ce marché.

Une suite logique pour l’un des principaux acteurs du marché des smartphones

Contrairement à Xiaomi qui s’est fait un nom grâce aux ventes sur internet, Oppo s’est, dans un premier temps, concentré sur les ventes dans des magasins en Chine. Et ses produits étaient considérés comme des appareils abordables ciblant principalement les zones rurales de l’Empire du Milieu.

Mais petit à petit, les smartphones d’Oppo sont montés en gamme. Et la marque chinoise a commencé à vendre en Europe et en Amérique du Nord, devenant l’un des plus importants constructeurs dans le monde. Son porte-étendard, l’Oppo Find X2 Pro, fait partie des meilleurs smartphones Android de 2020.

Actuellement, l’entreprise investit beaucoup d’argent dans la R&D et en plus des smartphones, celle-ci propose déjà des accessoires comme les écouteurs sans fil, mais également une montre connectée concurrente de l’Apple Watch.

De ce fait, il serait tout à fait logique qu’Oppo se lance aussi dans les Smart TV. Mais pour le moment, étant donné que l’événement du 19 octobre a été annoncé en Chine, on ne sait pas si Oppo compte proposer ses télévisions en Europe.

Sinon, on rappelle qu’Oppo a aussi lancé une marque appelée Realme qui a connu une croissance exceptionnelle et dont les modèles sont déjà disponibles en France. Récemment, nous avons eu l’occasion de tester le Realme 7 Pro, un nouveau modèle abordable, mais très performant qui coûte 329 euros. Comme Oppo et OneOplus, cette marque accorde une importance particulière au rapport qualité-prix.