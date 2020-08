Après les stories de Snapchat, Instagram récupère les montages vidéo de TikTok

Hier, Instagram inaugurait une toute nouvelle fonctionnalité sur son application aux États-Unis, après s’être lancée en Brésil et en France. « Reels » de son nom, a enchanté la presse internationale pour sa similitude avec le concept intrinsèque de TikTok.

Après s’être garnie des stories, vivement empreintées à Snapchat, Instagram se serait donc maintenant servi dans l’application la plus en vogue chez les jeunes, et le réseau social qui aura connu la plus forte croissance de l’histoire : depuis 2017, l’application a été téléchargée plus de 2 milliards de fois, et 800 millions d’utilisateurs sont actifs chaque mois.

Pourtant, la nouvelle fonctionnalité « Reels » ne semble pas si éloigné du modèle d’Instagram. Au contraire même. En substance, cette nouveauté se présente comme une nouvelle fonctionnalité pour créer et partager des vidéos.

Chercher la viralité

Encore, me dirait-on. Instagram propose déjà les vidéos classiques, dans le fil d’actualité, les « IG TV », pour les vidéos plus longues, les lives et les stories vidéo classiques. Mais ici, avec « Reels », le but est plutôt d’offrir un outil de montage et un véritable levier pour se faire connaître. Un excellent moyen de rebooster la communauté.

En parallèle de l’onglet « Découvrir » d’Instagram, l’arrivée de « Reels » offre un nouveau moyen aux utilisateurs d’exporter leur contenu au-delà de leurs abonnés. Toutes les vidéos classées « Reels » cherchent avant tout la viralité à la manière de TikTok. Pour cela, plusieurs outils sont mis à la disposition des créateurs.

On y trouve par exemple un outil permettant de monter les différentes captures vidéo que l’on souhaite lire à la suite sous la forme d’un clip. En y ajoutant de la musique et plusieurs effets, il est ainsi possible de créer toute sorte de contenus viraux, au croisement entre TikTok et l’ancienne application populaire Vine, alors que les vidéos Reels ne peuvent pas excéder 15 secondes.

Ce mercredi marquait l’arrivée de la nouvelle version de l’application aux États-Unis ainsi que dans cinquante autres pays. La fonctionnalité arrive effectivement dans un contexte un peu spécial alors que Washington met sous pression TikTok pour un éventuel rachat des activités américaines du réseau social chinois.

Une chose est sûre : en vue du temps passé par les utilisateurs de TikTok sur leur fil de contenu infini, il est certain qu’Instagram profitera au moins de voir augmenter le temps d’utilisation de ses utilisateurs, un point déterminant pour le modèle économique de la société rachetée par Facebook en 2018 pour un milliard de dollars. Selon les estimations de Bloomberg, aujourd’hui, Instagram vaudrait plus de 100 milliard de dollars.