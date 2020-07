Facebook, prêt à passer à la vitesse supérieure face à TikTok ?

Depuis le mois de janvier, on ne cesse d’évoquer TikTok, l’application de partage de vidéos qui, malgré le fait qu’elle soit encore très récente, fait déjà partie du Top 10 des apps les plus téléchargées durant ces dix dernières années. Et des données indiquent que TikTok est devenu encore plus populaire dans le monde durant la crise du Covid.

Cette app, qui est proposée par la société chinoise Bytedance, est tellement populaire qu’il s’agit maintenant d’une menace pour Facebook et Instagram. De ce fait, le groupe n’est pas resté les bras croisés. Dès 2018, Facebook avait lancé une application appelée Lasso, qui reprend certains codes de TikTok. Mais il y a deux semaines, l’entreprise a décidé de fermer cette app.

Lasso ferme, mais Reels pourrait être déployé à plus d’utilisateurs

Cependant, un autre service inspiré de TikTok devrait prochainement faire l’objet d’un lancement mondial : Reels. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques semaines, Reels est une fonctionnalité intégrée à Instagram qui permet de poster des vidéos courtes, avec des extraits de musiques, et qui permet de se faire découvrir via une page dédiée à ce format.

Actuellement, Reels est testé au Brésil, en France et en Allemagne. Des médias indiquent également qu’après le bannissement de TikTok en Inde (avec d’autres applications chinoises), Instagram a également déployé Reels dans ce pays, probablement pour tenter de combler le vide laissé par l’application.

Et d’après un article publié cette semaine par le site NBC News, Facebook serait prêt à passer à la vitesse supérieure. Citant des sources proches du dossier, le média américain indique que le géant du numérique s’apprêterait à lancer Reels aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, au Mexique et dans une cinquantaine d’autres pays. Les utilisateurs devraient pouvoir accéder à Reels via un bouton en bas de l’application Instagram, et il serait aussi possible de partager les vidéos dans les Stories.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et de ce fait, toutes ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence. En tout cas, il serait logique que, s’il a eu de bons retours lors des tests de Reels, Instagram décide de déployer ce concurrent de TikTok dans le monde.