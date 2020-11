L’interface d’Instagram change et ajoute deux nouveaux onglets

L’application Instagram va changer pour son milliard d’utilisateurs mensuels. Après une première phase de test sur quelques milliers de profils, les Reels ont désormais leur onglet spécifique directement accessible depuis l’écran d’accueil, venant remplacer le raccourci pour publier un contenu. Par la même occasion, Instagram remplace son onglet d’activités (les notifications) avec un menu spécial « Shop ». On vous détaille ces deux nouveautés ci-dessous.

Instagram fait un pas en avant dans le shopping

Avec ses influenceurs et ses marques, Instagram n’a jamais été éloigné du marketing, au contraire. Mais bien que l’application avait commencé à créer des raccourcis sur les produits affichés sur les publications, la vente n’avait jamais été affichée dans un onglet spécifique. C’est maintenant le cas.

Les utilisateurs d’Instagram découvriront ce nouvel onglet « Shop », qui peut se décrire comme une marketplace où sont recensées toutes les publications dans nos centres d’intérêts et contenant des produits à vendre. Photos, vidéos, cet onglet devrait faire la joie des marques et des influenceurs. Son arrivée n’est pas surprenante, mais forcément, les utilisateurs qui n’utilisent Instagram dans l’unique but de suivre l’activité de leurs proches seront déçus.

Instagram a sa propre partie « TikTok »

Depuis que les « Reels » sont arrivés sur Instagram, les comparaisons avec le format de TikTok ont fusé. Il faut dire que le principe est exactement le même : des courtes vidéos, au format vertical généralement, et défilant automatiquement. Instagram est bien décidé à faire de sa nouveauté une partie à part entière de l’application. La preuve en est, en l’espace de quelques mois, les Reels ont leur propre onglet disponible depuis l’écran principal. Une ascension dans la hiérarchie de la plateforme qui n’a rien à voir avec les « IG TV ».

Pour les onglets disparus, à savoir celui des notifications et celui pour poster du contenu, les utilisateurs devront maintenant regarder en haut à droite de leur fil d’actualité, à côté de leur boîte de réception. Les deux raccourcis prendront place ici. Depuis septembre, les utilisateurs suivant la bêta du nouvel affichage d’Instagram n’avaient pas eu accès à l’onglet « Shop » et seul l’onglet « Reels » venait remplacer le « Discover », permettant d’accéder à la barre de recherche. Instagram semble être revenu en arrière sur ce type d’affichage, à raison.

