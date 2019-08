Après les vidéos gratuites, Facebook tâte le terrain de la SVoD

Après sa plateforme de vidéos gratuites Watch, Facebook pourrait également lancer un service d’abonnement vidéo. Il y a quelques jours, l’entreprise a confirmé qu’elle va commencer à tester ce type de service aux États-Unis, en incluant seulement les offres de quelques partenaires.

Il ne s’agit pas réellement d’un concurrent de Netflix, mais plutôt d’un service comparable à Apple TV ou Amazon Channels, qui va agréger les offres d’autres acteurs de la VOD, et servir d’intermédiaire.

Dans le cadre de son test, Facebook proposera donc les contenus de quatre partenaires : BritBox (BBC et ITV), CollegeHumor’s Dropout, MotorTrend et Tastemade Plus. D’autres offres pourraient cependant s’ajouter à la liste, plus tard. Les tarifs de ces offres sur Facebook seront similaires aux tarifs chez d’autres intermédiaires.

Facebook, concurrent d’Apple TV ?

En substance, Facebook voudrait combiner l’expérience de la VOD avec celle du réseau social. D’après les explications de CNBC, les utilisateurs pourront par exemple regarder les vidéos dans Facebook Watch et celles-ci pourront également apparaître sur les fils d’actualité des abonnés. Il sera même possible d’organiser des « Séances » sur le réseau social afin de regarder des vidéos en simultané et de commenter en direct.

« Nous sommes ravis de pouvoir diffuser davantage d’émissions et de vidéos préférées des internautes sur Facebook, où les abonnés peuvent profiter du contenu en compagnie d’autres fans », a déclaré une porte-parole dans un communiqué. « Nous écouterons les commentaires de notre communauté. »

Pour le moment, contrairement à Apple ou Amazon, Facebook n’a pas d’appareils destinés au visionnage de ses contenus vidéo. Cependant, d’après les rumeurs, l’entreprise développerait actuellement un accessoire comparable à l’Apple TV ou au Chromecast de Google pour les télévisions, qui serait également doté d’une caméra pour les appels vidéo. Sinon, pour rappel, Facebook propose aussi les écrans connectés Portal.