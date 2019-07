Après Netflix, c’est Gears 5 qui va supprimer la cigarette à l’écran

Le tabac, c’est tabou !

Il y a quelques jours, on apprenait que Netflix allait retravailler ses contenus originaux, afin que les personnages ne fument plus de cigarettes ni de cigarettes électroniques, sauf si cela est justifié par des « raisons d’exactitude historique ou factuelle ». Netflix expliquait alors qu’une image positive de la cigarette à l’écran, pouvait avoir une incidence négative sur les jeunes. Une cigarette qui sera bannie également d’un certain Gears 5, à venir bientôt sur Xbox One et PC.

En effet, The Coalition, le studio à l’oeuvre sur Gears 5, dont la sortie est prévue pour le 10 septembre prochain, promet une expérience de jeu garantie sans tabac. C’est le grand manitou du studio, Rod Fergusson, qui a été séduit par l’initiative lancée par l’organisation anti-tabac Truth Initiative. Rod Fergusson est particulièrement concerné par le tabagisme, ce dernier ayant perdu son père, alors fumeur et âgé de 38 ans seulement, d’un arrêt cardiaque.

Bien. Pas bien.

« Je ne veux pas rendre séduisant quelque chose qui est addictif et qui tue. Je n’essaye pas d’imposer une morale, juste de refléter mes convictions après avoir perdu des amis à cause du cancer du poumon » indique ainsi l’homme à la tête de The Coalition. Pour certains, cette décision de bannir le tabac à l’écran est assez paradoxale, Gears 5 étant clairement affiché comme un jeu pour adultes (+18), avec des séquences très gores et très violentes, et la possibilité (entre autres) d’occire ses ennemis à grands coups de headshots explosifs et de tronçonneuse…

Reste à savoir maintenant si cette iniative « anti-tabac » déjà entamée par Netflix et The Coalition sera reprise dans les prochaines semaines par d’autres géants de la vidéo ou du jeu vidéo. Si certains approuvent la décision prise par The Coalition, d’autres jugent assez « ridicule » la posture prise par le studio, ce même Rob Fergusson n’hésitant pas à poser fièrement avec un énorme fusil à la main, un grand sourire aux lèvres…

« Les gros flingues et les tronçonneuses, bien. Le tabac, pas bien » ?