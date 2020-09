Après Netflix, Disney+ débarque sur les écrans connectés de Google

Petit à petit, les écrans connectés de Google enrichissent leur catalogue de contenus de divertissement. Lorsque ces écrans ont été lancés, Netflix n’était pas disponible sur ces appareils. Mais au mois de juillet, la plateforme a enfin débarqué sur les écrans Nest Hub et Nest Hub Max, permettant aux utilisateurs de démarrer une série ou un film avec une simple commande vocale.

Et cette semaine, un autre service s’ajoute à la liste : Disney+. « À partir d’aujourd’hui, vous pouvez parcourir le contenu Disney + sur les écrans intelligents compatibles avec l’Assistant Google, comme Nest Hub et Nest Hub Max, dans certains marchés du monde entier, simplement en utilisant votre voix », écrit Nandi Byer, Strategic Partner Development Manager.

Pour profiter des contenus Disney+ sur les écrans connectés utilisant Google Assistant, les utilisateurs n’ont qu’à lier leurs comptes sur l’application Google Home ou l’application Google Assistant, depuis un mobile. Une fois que cette connexion est faite, il suffira de faire une requête comme « Hey Google, envoie « The Mandalorian » sur Disney + », pour démarrer la lecture. Cela peut être très pratique si, par exemple, vous souhaitez regarder un épisode tout en préparant un plat dans votre cuisine.

Par ailleurs, le partenariat entre Google et Disney ne s’arrête pas là. Google annonce également un accessoire développé par OtterBox qui permettra de déguiser les enceintes Google Home et Nest Mini en Mickey Mouse, ainsi qu’une fonctionnalité qui permettra à Google Assistant de raconter des histoires basées sur La Reine des neiges.

Et en plus du streaming, il est également possible de jouer sur les écrans connectés de Google. Il y a quelques semaines, la firme a annoncé l’arrivée de quelques titres optimisés pour ce type de produit.

Google devrait prochainement étoffer son offre pour la maison connectée

Si Google ne va probablement pas lancer de nouvel écran connecté cette année, la firme va néanmoins dévoiler d’autres produits pour la maison connectée. Après avoir dévoilé le Pixel 4a il y a quelques semaines, Google lèvera le voile sur le Pixel 5 le 30 septembre. Mais en plus de ce nouveau smartphone (et d’une version 5G du Pixel 4a), Google va également présenter un nouveau Chromecast ainsi qu’une nouvelle enceinte connectée.

Le nouveau Chromecast devrait être un appareil d’un tout nouveau genre. En effet, d’après les rumeurs, la clé utiliserait le système d’exploitation Android TV, et serait équipée d’une télécommande (avec des boutons pour Google Assistant, YouTube et Netflix). En ce qui concerne la nouvelle enceinte, Google nous a déjà donné un aperçu de celle-ci dans une vidéo relayée à la presse. Et normalement, il devrait s’agir du successeur du Google Home (avec un prix qui devrait être identique).

Sinon, certains médias évoquent également la possibilité que Google présente un nouveau thermostat Nest. L’une des principales nouveautés de ce produit serait la présence d’un radar qui, comme sur le Pixel 4, permettrait de contrôler le thermostat sans toucher celui-ci. Mais bien entendu, pour le moment, cette information n’est pas officielle.